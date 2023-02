The Last of Us: Craig Mazin ha tormentato Bella Ramsey con una battuta della serie Il trono di spade

Craig Mazin ha dato il tormento a Bella Ramsey sul set di The Last of Us con una sua battuta tratta da Il trono di spade; secondo voi di quale potrebbe trattarsi?

Bella Ramsey ha recentemente confessato che una sua celebre battuta nella serie Il trono di spade ha continuato a perseguitarla anche sul set di The Last of Us, dato che lo showrunner Craig Mazin sembrava esserne ossessionato.

Anche se l'attuale lavoro dell'attrice con il progetto targato HBO sta ricevendo moltissimi elogi, pare che in molti continuino a ricordarla anche per l'iconico ruolo che ha portato in precedenza sul piccolo schermo.

In un nuovo video pubblicato da HBO Max vediamo Bella Ramsey e Pedro Pascal promuovere The Last of Us, ricordando alcuni momenti iconici dei loro personaggi nella saga Il trono di spade. Così l'attrice ha confessato che una sua battuta, nello specifico, ha continuato a perseguitarla anche sul set della nuova serie tv cui ha preso parte, dato che Craig Mazin (che ha ideato anche di una delle cover più strazianti della serie) sembra essersene innamorato: "Penso che 'Non siamo una grande casata, ma siamo una delle più orgogliose' [We're not a large house, but we're a proud one] fosse una delle mie battute ne Il trono di spade", dice l'attrice nel video, "Lo sai chi altri conosce bene questa battuta? Craig Mazin. Mi ha tormentata sul set ripetendomela troppo spesso".

In moltissimi non possono dimenticare la Ramsey nei panni di Lyanna Mormont, la lady dell'Isola dell'orso. Si tratta di un personaggio che ha messo immediatamente in chiaro il suo valore sul piccolo schermo, risultando riconoscibile per il suo sangue freddo e coraggio.