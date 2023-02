The Last of Us: nel sesto episodio c'è una scena che avevano scartato per i videogiochi

Sembra proprio che nel sesto episodio di The Last of Us gli showrunner abbiano inserito una scena inizialmente pensata, e poi scartata, per i videogiochi.

Durante l'episodio 6 di The Last of Us c'è una scena, in particolare, che avrebbe dovuto comparire anche nel primo videogioco e in seguito scartata. A quanto pare esistono ancora i suoi concept art originali.

Nell'ultimo episodio di The Last of Us abbiamo visto Joel ed Ellie avanzare lungo il loro viaggio cercando in tutti i modi di raggiungere il posto in cui si trova Tommy (per approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione). Questa ricerca ( spoiler per chi non fosse in pari) li condurrà nelle terre selvagge del Wyoming, portandoci alla sequenza scartata in occasione della produzione del videogioco. Nell'immagine vediamo i due protagonisti che si accampano sotto le stelle restando affascinati dall'aurora boreale.

I concept art in questione sono stati condivisi su Reddit da u/thelazure, e ci danno un'idea di come avrebbe dovuto essere la situazione nei videogiochi. Anche se dai disegni si nota una certa leggerezza che nella serie tv non compare troppo, la scelta presa in fase di adattamento per The Last of Us è innegabile. Questa scoperta sottolinea ancora una volta tutto l'amore che Craig Mazin e Neil Druckmann hanno messo nel prodotto televisivo.