The Last of Us: la figlia di Craig Mazin ha realizzato la straziante cover musicale del sesto episodio

La cover musicale che conclude il sesto episodio di The Last of Us è stata realizzata dalla figlia di Craig Mazin.

Se c'è una cosa che abbiamo imparato fin dall'inizio con The Last of Us è che determinate canzoni assumono significati strettamente connessi con quello che accade nella storia, determinando in parte anche l'accoglienza del grande pubblico. Così il sesto episodio ci ha regalato un momento estremamente toccante, accompagnato da un brano proveniente dagli anni '80, qui eseguito da una persona estremamente vicina allo showrunner Craig Mazin: sua figlia.

Nel finale del sesto episodio di The Last of Us (attenzione agli spoiler per chi non fosse in pari con la serie), vediamo Joel ed Ellie mentre proseguono il loro viaggio a cavallo, con lui che cade al suolo quasi in fin di vita per una pugnalata ricevuta poco prima. Il dramma della situazione viene ulteriormente incrementato dalla canzone in sottofondo, una cover di Never Let Me Down Again dei Depeche Mode (brano che abbiamo già sentito, nella sua versione originale, anche nel primo episodio).

In un recente intervento al podcast ufficiale di The Last of Us di HBO Max, Craig Mazin ha rivelato che la cover del brano in questione è stata eseguita da Jessica Mazin, sua figlia diciottenne: "L'idea di questa cover mi è venuta pensando al testo della canzone. Alla fine dei conti Joel è la persona con cui Ellie 'sta facendo un giro', e che 'l'ha delusa', e da cui non vuole separarsi", ha spiegato Mazin (tramite ComicBook). Lo showrunner ha aggiunto: "Volevo riproporre quella canzone portandola nella dimensione della tristezza e della perdita, e volevo sentire una voce femminile che la cantasse per far eco ad Ellie. Avremmo potuto contattare chiunque per realizzare la versione che ricercavo, ma conoscevo il talento giusto che avrebbe reso l'interpretazione come la volevo. Quindi le ho mandato la canzone e le ho detto: 'Jessie, puoi fare una cover più lenta e inserendoci il dolore di una figlia che piange la perdita di suo padre? Tienilo a mente mentre lo fai'".

Mazin ha sottolineato: "La cover realizzata sembra un'eco di Ellie. Si tratta di una versione molto personale anche per me, nella misura in cui Jessie è mia figlia, e penso a Bella come una specie di figlia adottiva. Ne è scaturito un momento meraviglioso in cui è come se le mie due figlie fossero insieme alla fine dell'episodio".

The Last Of Us, Bella Ramsey a chi critica le storie gay: "Abituatevi"

Anche se mentre stiamo scrivendo la cover di Never Let Me Down Again non è stata ancora caricata sulla pagina Spotify o sul canale YouTube di Mazin, Jessica ha recentemente confermato la sua pubblicazione come parte dell'album dedicato alla colonna sonora originale della serie, con un post su Twitter.