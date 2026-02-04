The Last of Us, ecco chi interpreterà Manny nella terza stagione dopo l'addio di una star

Come avevamo già riportato, Danny Ramirez non riprenderà i panni del personaggio di Manny nella terza stagione di The Last of Us in arrivo su HBO. Tuttavia, adesso sappiamo chi prenderà il suo posto.

Jorge Lendeborg Jr. interpreterà il compagno di Abby, abile tiratore, nella terza stagione di The Last of Us, mentre anche Clea DuVall (Poker Face) si è unita al cast nel ruolo di una Seraphite.

Curiosamente, come Ramirez prima di lui, anche Lendeborg Jr. proviene dal mondo Marvel: ha interpretato infatti Jason Ionello in Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home. È poi tornato sul set per Spider-Man: No Way Home ma la sua scena è stata in seguito tagliata dal montaggio finale. Ramirez è attualmente il nuovo Falcon del MCU.

The Last of Us 2: Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby

Quanto è importante il personaggio di Manny nella terza stagione?

Manny non ha avuto molto spazio nella seconda stagione, ma avrà un ruolo molto più importante nella terza stagione grazie alla storia di Abby che verrà finalmente narrata nella sua interezza.

Questa notizia sul casting segue una recente voce secondo cui l'acclamata serie potrebbe concludersi dopo la terza stagione, nonostante i piani iniziali prevedessero almeno quattro stagioni.

La seconda stagione ha coperto circa metà del secondo videogioco di Naughty Dog, ma gli showrunner Neil Druckmann e Craig Mazin hanno sempre sostenuto con fermezza che sarebbero state necessarie altre due stagioni per adattare il resto della storia in modo soddisfacente.

The Last of Us: un'immagine di Bella Ramsey nella stagione 2

Quali sorprese ci attendono in The Last of Us 3?

La terza stagione proseguirà con l'adattamento del resto della trama del gioco, ma ciò non significa che non ci saranno sorprese per chi conosce già la storia.

"Vi anticipiamo che nella prossima stagione tutto ciò che sta per accadere avrà un carattere epico", aveva dichiarato Druckmann durante un'intervista. "Ma quest'altra storia sarà davvero importante per Joel ed Ellie e per tutto ciò che abbiamo visto finora". Mazin aveva poi aggiunto: "Tutto quello che posso dire è che non abbiamo ancora visto l'ultima di Kaitlyn Dever, né l'ultima di Bella Ramsey, né l'ultima di Isabela Merced, e non abbiamo nemmeno visto l'ultima di molte persone che attualmente sono morte nella storia".

The Last of Us, una scena del sesto episodio della stagione 2

Pedro Pascal ha ricordato con affetto Catherine O'Hara

La star di The Last of Us ha reso omaggio alla sua compagna di set in un commovente post su Instagram lo scorso venerdì, dopo la notizia della morte dell'attrice all'età di 71 anni.

"Oh, è stato fantastico averti vicino. Ti sarò eternamente grato. Il mio mondo è meno luminoso ora, ma questo mondo fortunato che ti ha avuto ti terrà sempre con sé. Sempre", ha scritto Pascal nel suo post. "L'unica e sola #CatherineOHara".