Vought Rising: il trailer della serie spinoff di The Boys appare online

L'episodio finale di The Boys è stato proiettato nei cinema e, per la gioia dei fan, sul grande schermo è stato presentato anche il trailer dello spinoff prequel Vought Rising. Il video è stato condiviso poche ore dopo online dai fan, regalando qualche anticipazione sull'atteso progetto targato Prime Video.

Le anticipazioni presenti nel trailer di Vought Rising

Nel trailer di Vought Rising si vede il protagonista interpretato da Jensen Ackles mentre vuole diventare un eroe. La versione di Soldatino appare molto diversa da quella mostrata negli episodi di The Boys, in cui è alle prese con varie dipendenze come quelle dalla cocaina.

Il giovane sembra tuttavia essersi fidato della persona sbagliata, ovvero Clara/Stormfront, parte affidata ad Aya Cash.

Nel video vengono inoltre mostrati altri personaggi dotati di poteri di vario genere, molte sequenze d'azione, sangue e l'ormai conosciuto tono irriverente che contraddistingue la storia iniziata con The Boys.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Cosa racconterà la serie prequel

Nel cast dello show prequel, che secondo Ackles sarà molto diverso da The Boys, ci saranno inoltre KiKi Layne, Jorden Myrie, Nicolò Pasetti, Ricky Staffieri, e Brian J. Smith.

Nelle puntate, che saranno ambientate negli anni '50, si seguirà un misterioso omicidio collegato alle origini di Vought, oltre alle prime avventure di Soldatino e ai piani malvagi di Stormfront che, all'epoca, si faceva ancora chiamare Clara Vought.

Paul Greelong, già nel team di The Boys, sarà lo showrunner della serie che vede tra i suoi produttori Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr, e Jim Barnes. Jensen Ackles e Cash, oltre a far parte del cast, fanno parte anche del team di produttori.