My Hero Academia, il finale dell'anime non era davvero la fine: la serie continua con un altro personaggio

Mentre il franchise festeggia il suo decimo anniversario e uno dei progetti più importanti legati all'opera è stato spento definitivamente, spunta un nuovo filmato speciale incentrato su un salto temporale di ben otto anni.

Quando tutti pensavano che l'episodio speciale "More" avesse chiuso per sempre la storia scritta da Kohei Horikoshi, lo studio Bones ha sparato l'ultima cartuccia: My Hero Academia torna con un altro anime, un episodio incentrato su un salto temporale in avanti e una prospettiva diversa da Midoriya.

Eri diventa grande: ecco il nuovo anime senza Deku

Ieri a mezzogiorno, ora giapponese, My Hero Ultra Impact ha chiuso i battenti. Il gioco per smartphone, che accompagnava gli appassionati dal 2022, ha salutato la community con un'illustrazione d'addio e un messaggio definitivo sui canali social. Eppure, la sensazione è che si tratti solo di un cambio della guardia: la Bandai Namco ha già annunciato il sostituto, My Hero Academia United Survival, in arrivo su PC e dispositivi mobile.

Il vero terremoto, però, riguarda il comparto animato. Il prossimo 3 agosto debutterà un nuovo episodio speciale intitolato "I am a hero too". La notizia bomba è che il protagonista non sarà Izuku Midoriya, ma Eri. La trama ci catapulterà in avanti nel tempo, ben otto anni dopo la fine della guerra contro i Villain. Troveremo una Eri ormai adolescente, alle prese con la scuola superiore e con un mondo profondamente cambiato.

Il mini-anime adatterà le cinque pagine extra che Horikoshi aveva pubblicato originariamente all'interno del fan book My Hero Academia Ultra Age. L'anteprima mondiale assoluta verrà proiettata a luglio durante l'Anime Expo 2026, prima del debutto televisivo ufficiale in Giappone.

È l'inizio di un sequel o l'addio definitivo?

Inutile farsi illusioni su una nuova serie a lungo termine. Il racconto dedicato a Eri è nato come un semplice one-shot e lo studio Bones sembra intenzionato a usarlo solo come una splendida cornice per salutare i fan. Anche perché la casa di produzione ha già gli occhi puntati sul futuro e si è assicurata i diritti di nuovi manga pesanti come Marriagetoxin e Yomi no Tsugai.

Resta da capire cosa deciderà di fare Horikoshi nei prossimi mesi, visto che l'autore è da tempo al lavoro su un progetto misterioso ancora inedito. Nel frattempo, i fan sperano ancora nel colpaccio: un lungometraggio originale incentrato interamente sulla vita adulta di Deku, Bakugo e compagni. Fino ad allora, il viaggio nel futuro di Eri sarà l'ultima occasione per respirare l'aria della UA.