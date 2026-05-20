My Hero Academia, il finale dell'anime non era davvero la fine: la serie continua con un altro personaggio

Quando tutti pensavano che l'episodio speciale "More" avesse chiuso per sempre la storia scritta da Kohei Horikoshi, lo studio Bones ha sparato l'ultima cartuccia: My Hero Academia torna con un altro anime, un episodio incentrato su un salto temporale in avanti e una prospettiva diversa da Midoriya.
Eri diventa grande: ecco il nuovo anime senza Deku
Ieri a mezzogiorno, ora giapponese, My Hero Ultra Impact ha chiuso i battenti. Il gioco per smartphone, che accompagnava gli appassionati dal 2022, ha salutato la community con un'illustrazione d'addio e un messaggio definitivo sui canali social. Eppure, la sensazione è che si tratti solo di un cambio della guardia: la Bandai Namco ha già annunciato il sostituto, My Hero Academia United Survival, in arrivo su PC e dispositivi mobile.
Il vero terremoto, però, riguarda il comparto animato. Il prossimo 3 agosto debutterà un nuovo episodio speciale intitolato "I am a hero too". La notizia bomba è che il protagonista non sarà Izuku Midoriya, ma Eri. La trama ci catapulterà in avanti nel tempo, ben otto anni dopo la fine della guerra contro i Villain. Troveremo una Eri ormai adolescente, alle prese con la scuola superiore e con un mondo profondamente cambiato.
Il mini-anime adatterà le cinque pagine extra che Horikoshi aveva pubblicato originariamente all'interno del fan book My Hero Academia Ultra Age. L'anteprima mondiale assoluta verrà proiettata a luglio durante l'Anime Expo 2026, prima del debutto televisivo ufficiale in Giappone.
È l'inizio di un sequel o l'addio definitivo?
Inutile farsi illusioni su una nuova serie a lungo termine. Il racconto dedicato a Eri è nato come un semplice one-shot e lo studio Bones sembra intenzionato a usarlo solo come una splendida cornice per salutare i fan. Anche perché la casa di produzione ha già gli occhi puntati sul futuro e si è assicurata i diritti di nuovi manga pesanti come Marriagetoxin e Yomi no Tsugai.
Resta da capire cosa deciderà di fare Horikoshi nei prossimi mesi, visto che l'autore è da tempo al lavoro su un progetto misterioso ancora inedito. Nel frattempo, i fan sperano ancora nel colpaccio: un lungometraggio originale incentrato interamente sulla vita adulta di Deku, Bakugo e compagni. Fino ad allora, il viaggio nel futuro di Eri sarà l'ultima occasione per respirare l'aria della UA.