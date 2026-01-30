Catherine O'Hara è morta, la star di Mamma, ho perso l'aereo e Schitt's Creek aveva 71 anni

Catherine O'Hara, l'amata protagonista di_Mamma, ho perso l'aereo_ e della serie Schitt's Creek, è morta all'età di 71 anni.

La triste notizia è stata annunciata da fonti vicine alla famiglia, confermando che l'attrice ha perso la vita nella giornata di venerdì 30 gennaio 2026 nella sua casa di Los Angeles, dopo una breve malattia.

La carriera della star del cinema e della tv

La carriera di Catherine O'Hara è iniziata oltre 50 anni fa grazie alla serie di sketch comedy Second City Television, che le aveva fatto guadagnare la sua prima nomination agli Emmy.

Tra i film di cui è stata protagonista ci sono poi successi di critica e pubblico come Fuori orario, Beetlejuice - Spiritello porcello, e Mamma, ho perso l'aereo in cui ha interpretato la madre di Kevin, il personaggio interpretato da Macaulay Culkin.

Catherine ha lavorato in più occasioni con Christopher Guest, recitando nei film Campioni di razza, For Your Consideration, Sognando Broadway e A Mighty Wind.

Tra gli impegni avuti da O'Hara anche quelli come doppiatrice in occasione di film come Nightmare Before Christmas e Chicken Little - Amici per le penne.

Recentemente il pubblico l'aveva adorata nella parte di Moira Rosa nella serie Schitt's Creek, di cui era protagonista accanto a Eugene e Dan Levy, e Annie Murphy. La sitcom le aveva inoltre fatto conquistare il suo secondo Emmy e fatto ottenere la possibilità di recitare in show come The Last of Us e The Studio.

La vita privata dell'attrice

Catherine O'Hara era nata e cresciuta a Toronto ed era la sesta di sette figli. Nel 1988 aveva incontrato il marito, lo scenografo Bo Welch, sul set di Beetlejuice. La coppia si era sposata nel 1992 e ha avuto due figli, Matthew e Luke.

Tra le prime star a ricordare con affetto l'attrice ci sono Pedro Pascal, che aveva recitato con lei sul set dello show tratto dal videogame The Last of Us, e Justin Theroux che ha avuto modo di condividere con Catherine il set del sequel di Beetlejuice, che O'Hara aveva difeso con fermezza.