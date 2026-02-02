The Last of Us vicina alla cancellazione? La risposta di HBO preoccupa i fan

Nonostante una seconda stagione a dir poco divisiva, HBO ha già confermato l'arrivo della terza stagione di The Last of Us, anche se alcuni recenti aggiornamenti avrebbero fatto preoccupare non poco i fan dello show.

La seconda stagione ha coperto circa metà del secondo videogioco di Naughty Dog, ma gli showrunner Neil Druckmann e Craig Mazin hanno sempre sostenuto con fermezza che sarebbero state necessarie altre due stagioni per adattare il resto della storia in modo soddisfacente.

Tuttavia, in seguito Druckmann ha deciso di lasciare il suo ruolo di showrunner della serie, rimanendo solamente in qualità di produttore esecutivo. Inoltre, le nuove dichiarazioni del boss di HBO, Casey Bloys, non sono state molto rassicuranti.

The Last of Us, Pedro Pascal e Bella Ramesey in una scena del sesto episodio della stagione 2

The Last of Us finirà con la terza stagione?

Non è chiaro se l'abbandono di Druckmann sia stato un fattore determinante in quella che appare come una riduzione degli episodi della serie, ma il capo della HBO Casey Bloys ha dichiarato quanto segue quando gli è stato chiesto se la terza stagione sarebbe stata l'ultima durante un'intervista con Deadline.

"Sembra proprio così, ma per decisioni del genere ci rimettiamo agli showrunner. Quindi potete chiedere a loro", ha risposto Bloys, scaricando quindi questa patata bollente nelle mani degli sceneggiatori.

A questo punto, è più che probabile che nel corso dei prossimi mesi arrivi un annuncio ufficiale in merito al proseguimento dello show e alle novità riguardanti lo sviluppo della terza stagione, che non ha ancora una data d'uscita confermata.

Craig Mazin e Neil Druckmann sul set di The Last of Us 2

Quali sorprese ci attendono in The Last of Us 3?

La terza stagione proseguirà con l'adattamento del resto della trama del gioco, ma ciò non significa che non ci saranno sorprese per chi conosce già la storia.

"Vi anticipiamo che nella prossima stagione tutto ciò che sta per accadere avrà un carattere epico", aveva dichiarato Druckmann durante un'intervista. "Ma quest'altra storia sarà davvero importante per Joel ed Ellie e per tutto ciò che abbiamo visto finora". Mazin aveva poi aggiunto: "Tutto quello che posso dire è che non abbiamo ancora visto l'ultima di Kaitlyn Dever, né l'ultima di Bella Ramsey, né l'ultima di Isabela Merced, e non abbiamo nemmeno visto l'ultima di molte persone che attualmente sono morte nella storia".

The Last of Us, una scena del sesto episodio della stagione 2

Pedro Pascal ha ricordato con affetto Catherine O'Hara

La star di The Last of Us ha reso omaggio alla sua compagna di set in un commovente post su Instagram lo scorso venerdì, dopo la notizia della morte dell'attrice all'età di 71 anni.

"Oh, è stato fantastico averti vicino. Ti sarò eternamente grato. Il mio mondo è meno luminoso ora, ma questo mondo fortunato che ti ha avuto ti terrà sempre con sé. Sempre", ha scritto Pascal nel suo post. "L'unica e sola #CatherineOHara".