The Last of Us, gli autori confermano che la Parte 2 sarà divisa in più stagioni

The Last of Us continuerà anche oltre la seconda stagione, stando a quanto rivelato poche ore fa dai suoi autori.

The Last of Us è stato ufficialmente rinnovato per una Stagione 2 dalla HBO già a gennaio, ma i creatori stanno pianificando "più di una stagione" per raccontare la storia molto più ampia e stratificata del sequel del videogioco, The Last of Us: Part II.

Ambientato cinque anni dopo la storia del gioco originale, The Last of Us: Part II racconta una storia più grande e complessa del suo predecessore. Ci sono molti più personaggi, flashback e scene d'azione e i creatori dell'adattamento HBO, Craig Mazin e Neil Druckmann, hanno confermato a GQ che gli eventi di "Part II" saranno narrati in più di una stagione.

Quando gli è stato chiesto se la seconda stagione includerà l'intera storia della "Parte II", Mazin ha risposto: "No. Assolutamente no". Druckmann ha aggiunto: "Servirà più di una stagione".

I creatori non hanno voluto rivelare se la storia della "Parte II" avrà due o tre stagioni per essere raccontata completamente, ma Mazin ha aggiunto: "Avete notato bene che non diremo quante. Ma più di una è corretto".

Anche se la HBO non ha ufficialmente dato il via libera a stagioni successiva alla seconda, Mazin e Druckmann hanno già anticipato che ci saranno più azione e infetti. Rispondendo alle lamentele di alcuni spettatori per la mancanza di grandi scene d'azione nella Stagione 1, Mazin ha dichiarato: "C'è molto di The Last of Us da raccontare ancora. È molto probabile che ci saranno molti più infetti. E forse di tipi diversi".

Una cosa è certa: Bella Ramsey tornerà nella Stagione 2.