The Last of Us, Neil Druckman sul ruolo di Ashley Johnson: "Una storia che dovevamo raccontare"

Il nono e ultimo episodio della prima stagione di The Last of Us vedrà il debutto di Ashley Johnson, storica doppiatrice del personaggio di Ellie nei videogame Playstation. L'attrice interpreterà la madre di Ellie, Anna, in una sequenza flashback dell'episodio che andrà in onda domenica sera.

Proprio come accaduto per Troy Baker, doppiatore di Joel nel gioco che ha interpretato il personaggio di James, anche Johnson farà parte dell'adattamento televisivo di HBO e l'autore Neil Druckmann ha parlato più nel dettaglio di Anna e dell'importanza di raccontare la sua storia.

In un'intervista concessa a Rotten Tomatoes, Druckmann ha spiegato: "Ci sono state tante altre storie scritte dopo l'uscita del gioco per progetti diversi che, per un motivo o per l'altro, non sono state realizzate e quando io e Craig [Mazin] abbiamo iniziato a parlare della storia e a suddividerla, gliene ho citate alcune, e lui è rimasto con gli occhi spalancati come un fan e ha detto: 'Oh mio Dio, dobbiamo realizzarle, dobbiamo inserirle nello show...'. Ashley Johnson interpreta la madre di Ellie, e questa era una di quelle storie che mi stavano a cuore, e sono molto felice che sia stata realizzata".

