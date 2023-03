The Last of Us, lamentele per il salto temporale. I creatori: "Non ci sarà il recasting di Ellie"

Crag Mazin e Neil Druckmann hanno voluto mettere in chiaro che non ci sarà alcun recasting di Ellie nonostante il salto temporale tra la prima e la seconda stagione di The Last of Us.

Si è conclusa ieri sera la prima stagione di The Last of Us e sono già iniziate le speculazioni attorno alla seconda. Con molta probabilità verrà adattata la storia raccontata in The Last of Us: Part II, videogame uscito nel 2020, dove è presente un salto temporale di ben 5 anni tra le due storie. Diversi fan si sono quindi lamentati di questo aspetto chiedendo una versione di Ellie più adulta nella seconda stagione della serie. A rispondere ci hanno pensato Crag Mazin e Neil Druckmann, spiegando come non verrà effettuato alcun recasting del personaggio e come Bella Ramsey abbia adesso 19 anni, la stessa età di Ellie in The Last of Us: Part II.

"I casting rappresentano una delle parti più difficili nella realizzazione di una serie e invitiamo le persone a unirsi a noi in questo processo, ma solo noi sappiamo quello che c'è dietro. Conosciamo cosa faremo in termini di costumi, trucco, capelli e sappiamo lo spirito e l'anima dell'attore scelto. C'erano state polemiche quando Bella Ramsey venne annunciata nei panni di Ellie e aveva soltanto 17 anni. Guardate cosa è riuscita a fare" ha spiegato Craig Mazin.

Anche Neil Druckmann di Naughty Dog ha speso parole di elogio nei confronti di Bella Ramsey: "Quando abbiamo realizzato il gioco, ho pensato che fossimo stati incredibilmente fortunati a trovare Ashley Johnson e non avrei mai immaginato nessun'altra nei panni di Ellie. Poi con Bella Ramsey è arrivato un altro fulmine a ciel sereno. L'unico modo in cui prenderemmo in considerazione un recasting è se fosse lei a decidere di non voler più lavorare con noi".