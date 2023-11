The Last of Us 2, le riprese slittano ancora perché Pedro Pascal è troppo occupato

Secondo la Director Guild of Canada, le riprese della seconda stagione di The Last of Us inizieranno il 20 febbraio 2024 e si concluderanno a inizio settembre.

L'inizio delle riprese di The Last of Us 2 è slittato ancora, anche se di poco, e stavolta non per colpa degli scioperi di Hollywood, ma dei molteplici impegni lavorativi di Pedro Pascal.

The Last of Us: Pedro Pascal e Bella Ramsey in una scena del finale di stagione

Secondo quanto riferito dalla Director Guild of Canada, le riprese della seconda stagione di The Last of Us non prenderanno il via a Vancouver a inizio gennaio, come stabilito in precedenza, ma cominceranno il 20 febbraio 2024 e si concluderanno il 9 settembre.

Il motivo del ritardo è legato agli impegni di Pedro Pascal che a gennaio dovrebbe ultimare le riprese di Il Gladiatore 2, l'attore cileno si concentrerà poi sul reboot di Fantastic Four, dove sarebbe stato ingaggiato da Marvel per interpretare Mister Fantastic/Dr. Reed Richards.

The Last of Us ha decretato la morte dell'eroe classico

Che cosa ci aspetta in The Last of Us 2?

The Last of Us: un'immagine dal teaser trailer della serie HBO

La prima stagione di The Last of Us è stata presentata in anteprima su HBO il 15 gennaio 2023 ed è stata rinnovata per la seconda stagione il 27 gennaio 2023, dopo che l'episodio di apertura ha superato i 22 milioni di visualizzazioni. Lo showrunner Craig Mazin ha rivelato che la seconda stagione sarà divisa in due parti e ha anticipato che "la serie non si concluderà con la seconda stagione, a meno che gli spettatori non la guardino e venga cancellata".

Nella seconda stagione, Pascal e Bella Ramsey torneranno nei ruoli di Joel Miller ed Ellie Williams. L'attualità di The Last of Us si concentra nella trama distopica, lo show è ambientato 20 anni dopo la distruzione della civiltà moderna ed è incentrato sulla relazione tra il contrabbandiere Joel ed Ellie, un'adolescente che potrebbe essere la chiave per la cura di una pandemia mortale. Joel viene assunto per far uscire di nascosto la ragazza 14enne da una zona di quarantena. Quello che inizia come un facile incarico diventa ben presto un viaggio straziante mentre attraversano gli Stati Uniti, affidandosi l'uno all'altra per sopravvivere in questo mondo brutale e desolato.