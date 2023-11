Fantastic Four: Pedro Pascal sarà il protagonista Reed Richard?

Pedro Pascal, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato scelto come interprete di Reed Richards nella nuova versione di Fantastic Four in fase di sviluppo per i Marvel Studios.

Il sito Deadline sostiene che l'accordo non sia ancora raggiunto, tuttavia l'attore sarebbe impegnato nelle trattative.

Trovato il protagonista del reboot?

Pedro Pascal entrerà nel MCU?

Fantastic Four sembra comunque aver trovato il suo Mr. Fantastic e a ostacolare l'arrivo di Pedro Pascal nel cast sarebbero solo le tempistiche legate agli altri progetti di cui l'attore è protagonista.

Il prossimo anno dovrebbero infatti svolgersi le riprese della seconda stagione di The Last of Us e Pedro è inoltre nel cast del sequel del film Il Gladiatore, progetto che lo impegnerà nei prossimi mesi.

I Marvel Studios, per ora, non hanno commentato la notizia del potenziale coinvolgimento di Pascal nel film che sarà diretto da Matt Shakman, progetto in fase di pre-produzione ai Pinewood Studios in Inghilterra.