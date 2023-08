The Last of Us, la prima stagione in 4K UHD, la recensione: ecco perché è una steelbook da non perdere

La recensione della prima stagione di The Last of Us in 4K UHD: la steelbook a 4 dischi della Warner offre un video dalla bellezza incredibile, un audio eccezionale (soprattutto in inglese) e un corposo pacchetto di extra.

L'attesissimo adattamento televisivo di uno dei titoli più amati dai videogiocatori che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, ovvero la prima stagione di The Last of Us, dopo il suo passaggio in streaming adesso è finalmente disponibile in homevideo in varie edizioni per Warner Bros. Home Entertainment. Noi abbiamo potuto apprezzare quella più prestigiosa, ovvero la steelbook con la versione della serie in 4K UHD.

The Last of Us: Pedro Pascal e Bella Ramsey in una scena del quinto episodio

Il miglior modo per ammirare il prodotto che ha registrato il secondo più grande debutto per una serie targata HBO. La storia di The Last of Us si svolge 20 anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, uno scaltro sopravvissuto, viene incaricato di far uscire di nascosto Ellie, una ragazzina di 14 anni, da una zona di quarantena sotto stretta sorveglianza. Sarà un viaggio brutale e straziante attraverso gli Stati Uniti nel quale i due dovranno dipendere l'uno dall'altra per sopravvivere.

Una bellissima steelbook a quattro dischi

Partiamo innanzitutto dalla confezione dell'edizione Warner della prima stagione di The Last of Us oggetto di questa recensione, che è anche la più prestogiosa: una bellissima steelbook con un artiwork molto particolare, al cui interno ci sono quattro dischi con i nove episodi nel formato video più performante, il 4K UHD. Sul primo disco gli episodi 1-2, sul Disco 2 gli episodi 3-4, sul Disco 3 gli episodi 5-6-7 e infine sul Disco 4 gli episodi 8-9 con tutto il notevole pacchetto di extra. Ma attenzione, perché come vedremo anche sugli altri dischi ci sono dei contenuti speciali relativi ai singoli episodi.

Un video 4K pazzesco dal dettaglio granitico

The Last of Us: una scena del terzo episodio

Lo diciamo subito, senza timore di esagerare: il video 4K della prima stagione di The Last of Us, è assolutamente straordinario, una delle cose più belle e convincenti che abbiamo mai visto in campo homevideo. Il quadro che si prospetta davanti allo spettatore infatti è sempre nitidissimo, con un dettaglio granitico che non vacilla in nessuna circostanza. Dalle creature infette agli effetti CGI, dalle panoramiche mozzafiato lungo il percors,o ai volti e agli abiti dei protagonisti, tutto brilla per ricchezza di particolari e incisività del quadro. A colpire di più, al di là dei combattimenti o dei particolari nei massacri degli inferociti infetti, sono soprattutto i campi lunghi dei bellissimi paesaggi attraversati da Joel e Ellie: si possono percepire i singoli rami degli alberi lontani, come è pazzesco percepire ogni cristallo della neve ghiacciata.

The Last of Us: Pedro Pascal e Bella Ramsey in una scena dell'ottavo episodio

Anche la resa dei primi piani è meravigliosa con volti porosi e rughe ben evidenti, ma anche i particolari più macabri vengono rivelati senza risparmio di dettagli anche minimi. Sul piano cromatico HDR e Dolby Vision assicurano colori perfettamente adeguati al racconto, con tinte esuberanti dove ce n'è bisogno, come ad esempio il riaccendersi del centro commerciale abbandonato, e tonalità più sobrie e terrose eppure sempre ricche di sfumature quando la storia lo richiede. Anche le scene scure, e ce ne sono molte, conservano uno spiccato senso di profondità, con un nero profondo dal quale emergono sempre dalle ombre ben chiari oggetti, dettagli e figure.

Audio italiano coinvolgente, ma il Dolby Atmos inglese è eccezionale

The Last of Us: Pedro Pascal e Nico Parker nella serie

Sul fronte audio il livello eccezionale rimane lo stesso, ma solo sulla traccia inglese in Dolby Atmos. L'italiano infatti si ferma a un più modesto Dolby Digital 5.1, che peraltro è di buonissima fattura e consente comunque un ascolto avvincente. I dialoghi sono perfetti e dall'ottimo timbro, gli effetti ambientali coinvolgono tutti i diffusori, c'è una perfetta separazione dei canali con dislocazione spaziale degli effetti eccellente, il mix è ben curato e anche sul piano dell'energia le sfuriate degli infetti o le battaglie più cruente fanno tirare fuori gli artigli anche ai bassi.

The Last of Us: una scena

Ma il passaggio al Dolby Atmos è giocoforza significativo. Tutta l'ambienza attorno ai protagonista acquista ulteriore profondità, precisione e ricchezza, tutti i rumori leggeri emergono con maggior decisione facendo lavorare con più costanza l'asse posteriore, i sinistri rumori degli infetti sono ancora più inquietanti e avvolgenti, inoltre nei momenti più caotici qui si tirano davvero fuori i muscoli. Nelle esplosioni il sub ha un impatto molto forte, ma anche la dinamica è su un altro livello e la colonna sonora acquisisce ulteriore spessore.

Anche gli extra sono super: due ore e mezza di contributi

The Last of Us: una scena

Davvero super anche il pacchetto di extra, con due ore e mezza di contenuti speciali. Innanzitutto va detto che tutti i dischi offrono le featurette Inside the Episode relative agli stessi episodi contenuti nel disco. Si tratta di contributi con dietro le quinte, filmati sul set e interviste a cast e troupe. Nel disco 1 quindi troviamo gli Indide the Episode relativi agli espisodi 1 e 2 (totale 9' e mezzo), nel disco 2 i contributi relativi a episodio 3 e 4 (totale 8'), nel disco 3 gli inside degli episodi 5, 6 e 7 (totale 17') e nel disco 4 i contributi degli episodi 8 e 9 (totale 15' e mezzo).

The Last of Us: Bella Ramsey e Anna Torv in una scena del secondo episodio

Proprio sul Disco 4 troviamo anche tutti gli altri extra. Si parte con Controllers Down: Adapting The Last of Us (12') che si concentra sulle sfide affrontate per realizzare l'adattamento dal videogioco alla serie HBO, che ha visto coinvolti anche alcuni produttori che hanno lavorato al videogame originale. Si prosegue con From Levels to Live Action (12'), che anch'esso approfondisce alcune delle connessioni tra la versione del gioco e la versione televisiva, nella quale sono stati sviluppati ulteriormente alcuni aspetti. Troviamo poi The Last of Us: Stranger than Fiction (24'), che affronta in modo scientifico e per questo ancora più inquietante la storia del fungo parassita confrontandola con la nostra realtà, e coinvolgendo nella discussione, oltre a cast e filmaker, anche esperti di sopravvivenza e microbiologia.

The Last of Us: un'immagine dal teaser trailer della serie HBO

A seguire Ashley Johnson Spotlight (2' e mezzo) sull'attrice che interpretava Ellie nel videogioco originale, e poi Get To Know Me sui profili di altri attori e dei loro personaggi: troviamo Gabriel Luna (4') Merle Dandridge (2' e mezzo) Nick Offerman e Murray Bartlett (5') Pedro Pascal e Bella Ramsey (5'). Si procede poi con Is This A Line From The Last Of Us, con un giochino che coinvolge prima Pedro Pascal e Bella Ramsey (5') e poi Merle Dandridge e Gabriel Luna (3'), quindi The Last Debrief with Troy Baker (32'), composto da brevi sequenze con l'ospite del podcast di The Last of Us e la voce originale di Joel del videogioco che rispondono a domande sul gioco e sulla serie.