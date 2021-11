The Last Duel, Ridley Scott: "La colpa del flop è dei millennial cresciuti con quei fottuti cellulari"

Ridley Scott ha identificato i colpevoli del fallimento al botteghino del suo ultimo film, The Last Duel: i millennial e i loro dannati telefonini.

Ridley Scott sa chi biasimare per il sonoro flop al botteghino del suo ultimo film, il dramma storico The Last Duel: i millennial e loro maledetti telefoni cellulari.

The Last Duel: Adam Driver in un'immagine

Dopo aver avuto una sontuosa prima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia, The Last Duel si è rivelato un flop al botteghino nonostante la presenza di un cast stellare composto da Matt Damon, Ben Affleck, Adam Driver e Jodie Comer. Nessuno di questi ingredienti è stato in grado di salvare il film dall'essere uno dei più grandi disastri al botteghino dell'anno. Realizzato con un budget di 100 milioni di dollari, il film ne ha incassati a malapena 10 milioni al botteghino degli Stati Uniti e ha concluso la sua corsa con 27 milioni a livello globale. Ridley Scott ha analizzato le ragioni di questo disastro durante una recente intervista nel podcast WTF di Marc Maron riportata dall'Hollywood Reporter in cui spiega:

"Penso a cosa si riduce, quello che abbiamo oggi è il pubblico cresciuto con questi fottuti telefoni cellulari. I millennial, i quali non vuole mai che gli venga insegnato nulla a meno che tu non lo dica al cellulare. Questa è una generalizzazione, ma penso che la stiamo affrontando proprio ora con Facebook. Questa è una direzione sbagliata intrapresa quando abbiamo dato dato troppa fiducia a questa generazione, credo".

The Last Duel, Ben Affleck scioccato dalle acconciature nel film: "Pensate che funzioneranno?"

The Last Duel: un primo piano di Matt Damon

Qui trovate la recensione di The Last Duel. Pur snobbato dai giovani, secondo Ridley Scott Disney non ha avuto colpe nella gestione del film storico, anzi, "ha fatto un fantastico lavoro di promozione. I dirigenti hanno amato il film anche se ero preoccupato che non fosse il loro target."

Nonostante lo scarso successo di The Last Duel al botteghino, Scott continua a difendere il suo film spiegando: "Questa è stata la scelta di Fox. Abbiamo tutti pensato che fosse una sceneggiatura fantastica e l'abbiamo realizzata. Non puoi vincere sempre. Non ho mai avuto nessun rimpianto per nessun film che ho realizzato. Ho imparato molto presto che ognuno deve essere il proprio critico. L'unica cosa su cui dovresti davvero avere un'opinione è quello che hai appena fatto. Allontanarsene. Assicurati di essere felice e non voltarti indietro. Questo sono io."