The Killer: Tilda Swinton affianca Michael Fassbender nel film di David Fincher

Tilda Swinton reciterà a fianco di Michael Fassbender in The Killer, nuovo progetto di David Fincher; l'inizio delle riprese slitta al 2022.

The Killer sarà un adattamento dell'omonima graphic novel di Alexis Nolent, la sceneggiatura sarà firmata da Andrew Kevin Walker, già autore di Seven.

Al centro della trama di The Killer ci sarà un assassino a sangue freddo che inizia ad avere una crisi psicologica in un mondo senza regole morali. Michael Fassbender avrà la parte del protagonista che si rende conto di avere una coscienza, mentre i suoi clienti gli affidano nuovi crimini da compiere. Il ruolo di Tilda Swinton non è stato reso noto da The Playlist, che per primo ha dato la notizia.

Il direttore della fotografia Erik Messerschmidt, premio Oscar per Mank, ha confermato a El Diario Vasco che tornerà a collaborare con David Fincher per The Killer rivelando, inoltre, che le riprese dovrebbero prendere il via a novembre.

Questa la sinossi completa di The Killer: Uomo solitario e freddo, metodico e privo di scrupoli o rimpianti, l'assassino attende nell'ombra in attesa del suo prossimo obiettivo. Eppure più aspetta, più pensa di perdere la testa, se non trova pace. Una storia noir brutale, sanguinosa ed elegante di un assassino professionista perso in un mondo senza una bussola morale, questo è un caso di studio di un uomo solo, armato fino ai denti e che sta lentamente perdendo la testa.