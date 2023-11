The Killer: David Fincher non esclude la possibilità di un sequel del film Netflix

Dopo il successo, Fincher non ha escluso la possibilità di realizzare un sequel del film con Michael Fassbender.

The Killer ha conquistato il pubblico di Netflix fin dal suo esordio sulla piattaforma, così in una nuova intervista, David Fincher non ha escluso la possibilità di realizzare un sequel del film con Michael Fassbender protagonista.

In un'intervista a Entertainment Weekly, Fincher ha rivelato di essere aperto alla possibilità di un sequel di The Killer. "Dico sempre, mai dire mai", ha detto il regista, continuando: "Non paga avere regole con queste cose. Io sono quello che, prima di Zodiac, aveva detto: 'Basta serial killer'".

Infatti, dopo Zodiac il regista ha poi prodotto la serie Netflix Mindhunter. Seven, la prima incursione di Fincher nel mondo dei serial killer, ruotava attorno a due detective che rintracciano un serial killer i cui omicidi sono ispirati ai sette peccati capitali.

The Killer è ancora in cima alla Top 10 Netflix

The Killer ha ottenuto un ottimo debutto, conquistando il primo posto nella classifica dei film inglesi della Top 10 di Netflix durante la settimana che va dal 6 al 12 novembre. Uscito il 10 novembre, il film ha ottenuto 27,9 milioni di visualizzazioni totali, assicurandosi la posizione di offerta più vista di Netflix per quella settimana.

David Fincher: The Killer ha "sbalordito" il pubblico durante una proiezione privata

Interpretato da Michael Fassbender, Tilda Swinton e Charles Parnell, il film racconta la storia di un assassino che, dopo una missione fallita, si confronta con i suoi datori di lavoro e inizia una caccia all'uomo internazionale che insiste nel dire che non è personale.