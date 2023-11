The Killer, Michael Fassbender ricreato interamente in CGI in una sequenza: ve ne siete accorti?

Un nuovo video dietro le quinte illustra il modo in cui Fassbender è stato ricreato interamente in CGI per una sequenza del film di David Fincher.

Sempre più spesso i film di David Fincher nascondono un lavoro certosino della computer grafica, così in molti non hanno notato che in The Killer persino Michael Fassbender è stato interamente ricreato in CGI per una specifica sequenza.

Sebbene ci siano diverse scene d'azione di spicco in The Killer, una sequenza particolarmente memorabile vede Fassbender allontanarsi da una scena del crimine su uno scooter attraverso un labirinto di strade nel cuore di Parigi.

Ora, in un recente video condiviso da Wylie Co. VFX su X (precedentemente noto come Twitter), è stato rivelato che la sequenza in scooter del primo capitolo di The Killer presenta in realtà una sorprendente quantità di effetti visivi. In effetti, ci sono parti della sequenza in cui lo stesso Fassbender è stato interamente ricreato con la CGI.

Come rivela la voce fuori campo del video, la sequenza è caratterizzata da un mix tra fotografia dal vivo e riprese in VFX, con le riprese "quasi completamente in computer grafica" che hanno visto la ricostruzione di Fassbender e dell'ambiente circostante, a volte anche per i primi piani.

David Fincher: i dettagli più estremi dei suoi film in un video!

Quello dei VFX invisibili è un trend che David Fincher porta avanti fin da Zodiac, dove il regista ne ha usufruito per ricreare gli ambienti della San Francisco anni '70; anche The Social Network e i film successivi di Fincher fanno ampio uso della CGI, anche se in maniera mai invadente.