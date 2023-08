The Killer: il nuovo poster del film di David Fincher con Michael Fassbender cita Scorsese

Un nuovo poster ufficiale per il film di David Fincher che verrà presentato alla Mostra di Venezia 2023.

Netflix ha diffuso in rete un nuovo poster ufficiale di The Killer, il thriller con Michael Fassbender protagonista diretto da David Fincher che verrà presentato in anteprima mondiale alla prossima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, pronta a partire il 30 agosto.

La locandina sembra essere un evidente citazione a Quei bravi ragazzi, nella scena in cui Joe Pesci sparava rivolto alla macchina da presa, a sua volta citazione di Assalto al treno del 1903 di Edwin S. Porter.

Nel film Fassbender ha il ruolo di un assassino che inizia a crollare psicologicamente mentre sviluppa una coscienza, anche se i suoi clienti continuano a richiedere le sue capacità. The Killer è un adattamento della serie di graphic novel di Alexis Nolent.

Insieme a lui nel cast ci sono anche Tilda Swinton, Arliss Howard, Charles Parnell e Sophie Carlotte. La sceneggiatura del lungometraggio diretto da David Fincher è stata firmata Andrew Kevin Walker, già autore di Seven. Erik Messerschmidt è invece il direttore della fotografia.

David Fincher: The Killer ha "sbalordito" il pubblico durante una proiezione privata

La nuova opera diretta da David Fincher sarà distribuita in streaming su Netflix dal 10 novembre, continuando la collaborazione tra il regista e la piattaforma dopo Mank.