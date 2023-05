David Fincher: The Killer ha "sbalordito" il pubblico durante una proiezione privata

Promette meraviglie il nuovo film di David Fincher, l'atteso The Killer, in arrivo sulla piattaforma streaming il 10 novembre, cresce l'attesa per il thriller con Michael Fassbender.

Uno dei film più attesi dell'anno, The Killer di David Fincher, è stato proiettato per i dirigenti e lo staff di Netflix a fine aprile e, secondo quanto riferito da World of Reel, avrebbe lasciato il pubblico sbalordito.

Secondo quanto riportato, "la proiezione di The Killer ha stupefatto gli spettatori. È un thriller gelido la cui atmosfera è pervasa di terrore. È un ritorno al genere thriller per Fincher. Ci sono elementi neo-noir, violenza molto grafica, ma è anche molto divertente. Quello che mi ha colpito di più è stato l'aspetto psicologico del film, il personaggio di Michael Fassbender sta lentamente perdendo la testa e tu sei risucchiato nella sua mente e non ne esci più. È un assassino privo di morale, un killer professionista. È affascinante come pianifica i suoi colpi e come si muove, in realtà mi ha ricordato The American con George Clooney. Non credo che Fincher abbia mai fatto un film come questo prima d'ora. È il suo prodotto più d'autore fino ad oggi ed è molto accessibile visto il fascino del personaggio principale".

Cosa ci attende in The Killer

Qualche mese fa Netflix ha svelato le prime scene di The Killer, in arrivo il 10 novembre. Secondo quanto anticipato, lo streamer non ha ancora deciso o meno se presentare il film in anteprima alla Mostra di Venezia 2023, ma la pellicola potrebbe rimanere segreta fino al New York Film Festival del prossimo ottobre.

Il film vede Michael Fassbender nei panni di un assassino che inizia a crollare psicologicamente mentre sviluppa una coscienza, anche se i suoi clienti continuano a richiedere le sue capacità. Nel cast anche Tilda Swinton. The Killer è un adattamento della serie di graphic novel di Alexis Nolent che vede la firma dello sceneggiatore di Seven Andrew Kevin Walker è stato assunto per adattare i romanzi di Nolent. I premi Oscar Atticus Ross e Trent Reznor tornano a collaborare con Fincher firmando la colonna sonora.