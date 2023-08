The Killer, bisogna attenersi al piano nel primo teaser trailer del nuovo film di David Fincher

Michael Fassbender è il protagonista del nuovo film di David Fincher, The Killer, il cui primo teaser trailer è appena stato diffuso da Netflix.

The Killer, il nuovo film di David Fincher in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, si presenta con un primo teaser trailer in cui c'è solo una parola d'ordine: attenersi al piano.

The Killer

Michael Fassbender, Tilda Swinton e Charles Parnell sono i protagonisti della nuova impresa cinematografica di David Fincher, che ancora una volta fa squadra con Netflix per portare sugli schermi la sua visione.

Questa volta si tratta di un thriller, "un noir brutale, sanguinario e pieno di stile" basato su una graphic novel francese dal medesimo titolo, firmata da Alexis "Matz" Nolent e disegnata da Luc Jacamon.

David Fincher: The Killer ha "sbalordito" il pubblico durante una proiezione privata

"Dopo un tragico incarico quasi fallito, un assassino affronta i suoi mandanti e se stesso in una caccia all'uomo internazionale che crede non sia affatto personale. " si legge nella sinossi ufficiale fornita da Netflix.

The Killer arriverà il 10 novembre su Netflix e in cinema selezionati.