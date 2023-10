The Iron Claw: Zac Efron è quasi irriconoscibile nel primo trailer

A24 ha diffuso in streaming il primo trailer di The Iron Claw, biopic che vede protagonista Zac Efron nei panni del wrestler Kevin Von Erich, o il Guerriero d'Oro, membro della famosa dinastia di wrestler Von Erich.

Jeremy Allen White è il co-protagonista di Kerry Von Erich, il fratello di Kevin che ha gareggiato anche lui nella divisione dei pesi massimi. Holt McCallany interpreta Fritz Von Erich, il padre di Kevin e Kerry, tre volte campione del mondo. Il film esplora le vite dei membri e descrive l'ascesa e il declino dell'influente famiglia di wrestler. Nel cast anche Lily James, Maura Tierney e Harris Dickinson.

Prima dell'uscita del trailer, il film aveva già attirato l'attenzione in quanto sia Efron che White avevano messo su molta massa muscolare per i rispettivi ruoli. Le foto che rivelavano il fisico di Efron e il suo taglio a scodella ispirato a Von Erich avevano anche suscitato battute sui social media e White ha dichiarato a GQ di aver messo su 40 chili di muscoli per questo ruolo.

Mentre Efron è noto per i suoi ruoli da musical e commedie, questo è il suo nuovo biopic drammatico dopo il ruolo in Ted Bundy - Fascino Criminale, in cui ha interpretato Ted Bundy. White, invece, è noto per aver interpretato personaggi molto amati in televisione, prima il ruolo di Philip Gallagher in 11 stagioni di Shameless di Showtime e, più di recente, il ruolo del tormentato chef Carmy Berzato nella serie di successo di FX The Bear.

The Iron Claw: la trasformazione di Zac Efron nel wrestler Kevin Von Erich nella nuova foto

Lo sceneggiatore e regista Sean Durkin è noto per i suoi drammi psicologici acclamati dalla critica, tra cui The Nest - Il nido e La fuga di Martha, entrambi presentati in anteprima al Sundance Film Festival.