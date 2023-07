The Iron Claw: la trasformazione di Zac Efron nel wrestler Kevin Von Erich nella nuova foto

Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson e Stanley Simons nei panni dei fratelli Von Erich nella nuova foto di The Iron Claw, film di Sean Durkin incentrato sulla celebre dinastia di wrestler.

Accompagnata dalla tagline, "Fratelli. Wrestler. Leggende", A24 ha diffuso la nuova foto rivelando l'uscita natalizia del film.

The Iron Claw vede Zac Efron nei panni di Kevin Von Jeremy Allen White in quelli di Kerry Von Erich, Harris Dickinson nel ruolo di David Von Erich, Stanley Simons in quello di Mike Von Erich, Maura Tierney interpreta Doris, Holt McCallany è Fritz Von Erich e Lily James è Pam, la moglie di Kevin.

The Iron Claw racconta la storia della famiglia Von Erich, una dinastia di wrestler professionisti che è stata colpita più volte dalla tragedia. Kevin è l'unico membro della sua generazione che è sopravvissuto mentre i cinque fratelli sono tutti morti per problemi di salute, incidenti o dopo essersi suicidati.

Zac Efron ha svelato a Men's Health come è riuscito a metter su la massa necessaria per interpretare un wrestler spiegando di aver adottato un approccio diverso da quello per Baywatch:

"Non so se il mio aspetto in Baywatch fosse attendibile. Sembrava finto, realizzato in CGI. E ha richiesto uso di Lasix e di potenti diuretici. Non lo rifarei. Preferisco avere una maggior percentuale di grasso. Non voglio più sperimentare la depressione vissuta a causa della dieta per Baywatch".