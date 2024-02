The Iron Claw, secondo il regista Sean Durkin è stato trascurato nella stagione dei premi

Sean Durkin, regista di The Warrior - The Iron Claw, ha dichiarato che trova insensato che il suo film sia stato così trascurato in questa stagione dei premi.

The Warrior - The Iron Claw: la famiglia Von Erich sul ring

Intervenuto nel podcast Inside Total Film, Durkin ha dichiarato:"I premi non sono qualcosa a cui penso veramente quando faccio film. Sono molto concentrato sulla creazione. La reazione è stata così estremamente positiva, sia dalla critica che dal pubblico. Ha avuto un grande successo al box-office negli Stati Uniti".

Zac Efron & co. snobbati

Durkin non si capacita della poca attenzione riservata al suo film:"Quindi, ci sono tutti questi aspetti positivi, ed è fantastico. Iniziano ad uscire le cose sui premi e il film viene trascurato, poi comincia a rodere un po'. Perché non ha molto senso. Se lo confronti per qualità non ha senso che sia escluso". Secondo Durkin, Zac Efron avrebbe meritato una nomination:"Se confronti l'interpretazione di Zac con qualsiasi altra performance dell'anno, non ha senso. Ma guarda, ci sono passato prima, ci passerò di nuovo. Fa parte del gioco".

The Warrior - The Iron Claw racconta la storia della famiglia del wrestler Kevin Von Erich, con protagonisti Zac Efron, Jeremy Allen White, Lily James e Harris Dickinson. Il film è stato nominato come miglior cast e uno dei migliori dieci film dell'anno dal National Board of Review è stato nominato da diverse associazioni di critici ma è stato completamente snobbato agli Oscar, Golden Globe, Critics' Choice Award, SAG e BAFTA.