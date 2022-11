The Iron Claw: il nuovo taglio di capelli di Zac Efron diventa virale online (FOTO)

Il nuovo taglio di capelli di Zac Efron per le riprese di The Iron Claw è divenuto virale online: i fan hanno invaso twitter per manifestare la loro incredulità.

Zac Efron al momento si trova sul set di The Iron Claw, in cui interpreta il wrestler professionista Kevin Von Erich: per questo motivo l'attore ha un aspetto terribilmente gonfio, ma è il suo nuovo taglio di capelli ad essere divenuto virale per la sua peculiarità, come hanno sottolineato molti utenti online.

Nelle foto trapelate i capelli di Efron sono così bizzarri da aver suscitato lo stupore (e in alcuni casi lo sgomento) dei fan: "Ragazzi, sto urlando, cos'è questo taglio di capelli", ha scritto un utente in un tweet divenuto virale che mostra una foto sgranata di Efron con indosso una felpa grigia senza maniche e un paio di jeans.

"Sta veramente girando un film in queste condizioni? Sono senza parole, sono i capelli più assurdi di sempre", si legge in un'altra risposta, mentre innumerevoli tweet lo paragonano al cattivo di Shrek Lord Farquaad, che è spesso il bersaglio di brutte battute relative al suo taglio di capelli.

Sebbene siano decine i commenti critici nei confronti del nuovo look di Zac Efron, molti utenti sono venuti in sua difesa: "Mi stupisco sempre della stupidità delle persone, sono i capelli del suo personaggio, avete visto una foto della persona che sta interpretando. Mio Dio che pesantezza."