The Iron Claw, Zac Efron e l'incredibile trasformazione fisica: 'La sfida più difficile della mia carriera'

In un nuovo video dietro le quinte, l'attore rivela il processo svolto per diventare Kevin Von Erich

The Warrior - The Iron Claw uscirà nelle sale italiane il prossimo 1° febbraio e in un nuovo video dietro le quinte il protagonista Zac Efron ha raccontato la sua incredibile trasformazione in Kevin Von Erich, membro della storica dinastia del mondo del wrestling.

"La preparazione fisica per il ruolo di Kevin Von Erich è stata tra le più difficili della mia carriera. Allenarmi per il film mi ha portato a una comprensione ulteriore e profonda di questo aspetto. Davvero, è stato un viaggio di scoperta per me su chi fosse realmente Kevin. Quello che gli è accaduto è pazzesco, ma riesci a capire la sua dedizione verso il suo fisico e verso il wrestling".

Nel filmato vediamo anche il vero Kevin Von Erich elogiare la dedizione di Zac Efron al ruolo: "Ci voleva qualcuno di talento per interpretarmi e lui sapeva tutto di me".

Gli altri membri del cast

Jeremy Allen White è il co-protagonista Kerry Von Erich, il fratello di Kevin che ha gareggiato anche lui nella divisione dei pesi massimi. Holt McCallany interpreta Fritz Von Erich, il padre di Kevin e Kerry, tre volte campione del mondo. Il film esplora le vite dei membri e descrive l'ascesa e il declino dell'influente dinastia di wrestler. Nel cast anche Lily James, Maura Tierney e Harris Dickinson.

Di cosa parla The Warrior - The Iron Claw

La vera storia degli inseparabili fratelli Von Erich, che nei primi anni ottanta hanno fatto la storia nel competivo e violento mondo del wrestling professionistico. Tra tragedie e trionfi, all'ombra di un padre/allenatore predominante, i fratelli cercano l'immortalità sul più grande palcoscenico dello sport.

The Warrior - The Iron Claw, prodotto da A24, uscirà nelle sale italiane il 1° febbraio; di seguito il video dietro le quinte.