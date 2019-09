The Irishman: il nuovo trailer del film Netflix di Martin Scorsese

Netflix svela il nuovo trailer di The Irishman, crime movie di Martin Scorsese che sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma a ottobre.

Netflix ha diffuso il nuovo trailer di The Irishman, atteso crime movie di Martin Scorsese.

Il trailer mostra il supercast composto da Robert De Niro nei panni del protagonista Frank Sheeran detto l'Irlandese, Joe Pesci nel ruolo del boss italo-americano Russell Bufalino e Al Pacino, che in The Irishman sarà il sindacalista corrotto Jimmy Hoffa. Il ringiovanimento di queste star è avvenuto attraverso l'uso di effetti speciali, che ha reso il film la produzione ad oggi più costosa della piattaforma.

La sinossi ufficiale diffusa da Netflix parla di The Irishman come di un'epica saga sulla criminalità organizzata nell'America del dopoguerra, raccontata attraverso gli occhi del veterano della Seconda Guerra Mondiale, Frank Sheeran - imbroglione e sicario - che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più importanti del 20° secolo. Il film racconta, nel corso dei decenni, uno dei più grandi misteri irrisolti della storia americana, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa, e ci accompagna in uno straordinario viaggio attraverso i segreti del crimine organizzato: i suoi meccanismi interni, le rivalità e le connessioni con la politica tradizionale.

The Irishman, uno dei film più attesi del 2019, è tratto dal libro I Heard You Paint Houses di Charles Brandt e vede nel cast anche un altro attore feticcio di Scorsese: Harvey Keitel, con cui aveva esordito nel 1973 con Mean Streets, più Anna Paquin, Bobby Cannavale e Stephen Graham che dopo Al Capone di Boardwalk Empire - L'impero del crimine, riveste nuovamente i panni di un boss: quelli di Anthony Provenzano.

The Irishman verrà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e arriverà su Netflix nel mese di ottobre.