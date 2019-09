The Irishman: le nuove foto mostrano come Robert De Niro è stato ringiovanito digitalmente

L'attore Robert De Niro è stato ringiovanito, grazie agli effetti speciali, per realizzare The Irishman e le nuove foto mostrano la sua trasformazione.

The Irishman avrà come protagonista Robert De Niro e Netflix ha ora diffuso quattro nuove foto che svelano come l'attore è stato ringiovanito grazie agli effetti speciali.

Le nuove immagini ufficiali tratte dal film diretto da Martin Scorsese ritraggono infatti Robert De Niro nei vari periodi della vita di Frank Sheeran, un veterano di guerra di cui si seguirà in The Irishman la trasformazione in killer su commissione per la mafia, fino a svelarne il ruolo nella morte di Jimmy Hoffa.

Il budget del progetto prodotto da Netflix, a causa dell'utilizzo della tecnologia per ringiovanire gli attori, è salito fino a raggiungere quota 160 milioni di dollari e ha ritardato un po' i tempi previsti per la produzione.

Ecco le foto:

Con il suo nuovo film (che verrà presentato in anteprima italiana il 21 ottobre alla Festa del Cinema di Roma), Martin Scorsese porta sul grande schermo un'epica saga sulla criminalità organizzata nell'America del dopoguerra: la storia è raccontata attraverso gli occhi di Frank Sheeran, veterano della Seconda Guerra Mondiale, imbroglione e sicario che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più importanti del XX secolo. The Irishman racconta, nel corso dei decenni, uno dei più grandi misteri irrisolti della storia statunitense, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa, in uno straordinario viaggio attraverso i segreti del crimine organizzato, i suoi meccanismi interni, le rivalità e le connessioni con la politica tradizionale.

Eccezionale il cast: a fianco di due leggende della storia del cinema come Robert De Niro e Al Pacino, rispettivamente nei ruoli di Frank Sheeran e Jimmy Hoffa, spiccano altri straordinari interpreti come Joe Pesci e Harvey Keitel, Ray Romano, Bobby Cannavale, Anna Paquin, Stephen Graham. Il film è tratto dal libro di Charles Brandt L'irlandese. Ho ucciso Jimmy Hoffa (Fazi Editore), mentre la sceneggiatura è firmata da Steven Zaillian, che aveva già collaborato con Scorsese in Gangs of New York. The Irishman uscirà in cinema selezionati e su Netflix in autunno.