The Irishman, Martin Scorsese svela la reazione di un membro del cast alla sconfitta ai Golden Globe

Il regista di The Irishman, Martin Scorsese, ha rivelato che non tutti hanno preso bene la sconfitta del film ai Golden Globe raccontando la reazione di uno degli illustri membri del cast del mafia movie targato Netflix.

The Irishman: un'immagine tratta dal film di Scorsese

Come sottolineato anche nel nostro commento ai Golden Globe 2020, The Irishman, uno dei film favoriti alla candidatura agli Oscar 2020, è stato snobbato dalla Foreign Hollywood Press. Il regista Martin Scorsese ha rivelato divertito la buffa reazione di uno dei membri del cast di fronte alla sconfitta:

"L'altra sera, a quell'evento a Los Angeles, siamo affondati. Ma io ci sono abituato. Harvey Keitel era così depresso. Quando il film di Quentin Tarantino ha vinto la prima statuetta ha detto 'Cambio tavolo' e lo ha fatto. E' andato a sedersi al tavolo di un film che stava vincendo".

A quanto pare, Harvey Keitel, che in The Irishman interpreta Angelo Bruno, non ha preso bene la sconfitta. Quando ha visto che il suo film ha preso i premi per la miglior sceneggiatura e miglior attore non protagonista, ha preferito sedersi al tavolo dei vincenti abbandonando il povero Scorsese. Il 13 gennaio scopriremo quante candidature agli Oscar riuscirà a conquistare la pellicola.