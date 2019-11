The Irishman di Martin Scorsese nei cinema dal 4 al 6 novembre

The Irishman di Martin Scorsese arriva al cinema oggi per un'uscita limitata, il crime movie nelle sale italiane dal 4 al 6 novembre.

The Irishman di Martin Scorsese arriva al cinema da oggi 4 novembre fino al 6 novembre. L'atteso crime movie avrà un'uscita limitata nelle sale italiane per poi approdare su Netflix, a partire dal 27 novembre.

The Irishman: Robert De Niro in una scena del film

Prodotto da Netflix, The Irishman è stato distribuito nelle nostre sale come film evento dalla Cineteca di Bologna.

The Irishman arriva nei cinema tra mille polemiche scatenate dagli esercenti americani per via dell'uscita limitata (solo otto sale tra Los Angeles e New York). Per quanto riguarda l'Italia, qui trovate tutti i cinema italiani dove vedere The Irishman.

Con un cast eccezionale in cui spiccano i nomi di Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci, The Irishman è un'epica saga sulla criminalità organizzata nell'America del dopoguerra, raccontata attraverso gli occhi del veterano della Seconda Guerra Mondiale, Frank Sheeran - imbroglione e sicario - che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più importanti del 20° secolo. Come sottolinea la nostra recensione di The Irishman, il film racconta, nel corso dei decenni, uno dei più grandi misteri irrisolti della storia americana, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa, e ci accompagna in uno straordinario viaggio attraverso i segreti del crimine organizzato: i suoi meccanismi interni, le rivalità e le connessioni con la politica tradizionale.