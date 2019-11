The Irishman: l'uscita nei cinema è "una vergogna" per l'assocazione esercenti USA

The Irishman è uscito nelle sale USA venerdì scorso, una uscita limitata a poche sale che è stata fortemente criticata dal capo dell'associazione esercenti cinematografici americani, come una vergogna.

John Fithian, capo della National Association of Theater Owners, in un'intervista a The Hollywood Reporter, ha contestato fortemente la release limitata americana di The Irishman (solo otto sale tra Los Angeles e New York) e il fatto che Netflix non abbia trovato dei compromessi con le principali catene di cinema americani per dare al film di Scorsese un'uscita cinematografica più ampia.

"Netflix sta per affrontare una sfida al loro modello business per la prima volta e ha mancato un'opportunità strategica" - ha detto Fithian, riferendosi non troppo velatamente alla guerra tra piattaforme streaming che sarà inevitabile con il lancio di Disney+ ormai imminente. Netflix, aggiunge Fithian, sta dando ai registi "il segnale che anche se sei Martin Scorsese, non avrai l'uscita cinematografica ampia che vuoi, attraverso Netflix" In una successiva intervista concessa al The New York Times, Fithian ha rincarato la dose definendo la gestione dell'uscita in sala di The Irishman "una vergogna".

Nonostante le ottime recensioni - qui potete leggere la nostra recensione di The Irishman - Netflix ha preferito limitarsi a far uscire in poche sale il film 72 giorni prima dell'uscita in streaming. La scorsa estate il colosso dello streaming e lo stesso Scorsese avevano avviato una trattativa con due catene di cinema americani, AMC e Cineplex, ma gli accordi non erano andati in porto.

The Irishman, che vede protagonisti Joe Pesci, Robert De Niro, Al Pacino, uscirà nelle sale italiane dal 4 al 6 novembre - qui trovate l'elenco dei cinema italiani dove vedere The Irishman - e poi uscirà in streaming il 27 novembre.

Basato sulla biografia del sicario mafioso Frank Sheeran (De Niro), The Irishman racconta la vita di Sheeran, divisa tra il suo impegno con il sindacato guidato da Jimmy Hoffa (Al Pacino) e i suoi legami con la famiglia Bufalino.