The Irishman: tutte i cinema dove vedere il film di Martin Scorsese

The Irishman: ecco l'elenco dei cinema in tutta Italia dove si potrà vedere il film di Martin Scorsese, dal 4 al 6 novembre prima che arrivi sulla piattaforma streaming.

The Irishman: Robert De Niro in un'immagine

The Irishman: ecco l'elenco dei cinema dove vedere il nuovo film di Martin Scorsese, dal 4 al 6 novembre. Qui trovate l'elenco completo dei cinema in tutta Italia che programmeranno The Irishman, attualmente previsto come evento di tre giorni: 98 sale su tutto il territorio nazionale, esclusi il Molise e la Valle d'Aosta.

Il film, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Irishman, è prodotto da Netflix, e arriverà sulla piattaforma di streaming il 27 novembre, dopo essere stato distribuito nelle sale di quasi tutto il mondo (l'eccezione principale riguarda la Francia, dove per legge l'uscita al cinema comporta il non poter andare su Netflix per tre anni, motivo che ha portato all'esclusione dalle sezioni competitive del Festival di Cannes dei film prodotti dal servizio).

The Irishman è diretto da Martin Scorsese e scritto da Steven Zaillian, basato sulla biografia del sicario mafioso Frank Sheeran (Robert De Niro). Il film racconta la vita di Sheeran, divisa tra il suo impegno con il sindacato guidato da Jimmy Hoffa (Al Pacino) e i suoi legami con la famiglia Bufalino.

Il lungometraggio ha avuto una lavorazione molto lunga, inizialmente perché nessuna major americana voleva finanziarlo e poi perché gli effetti speciali, necessari per ringiovanire digitalmente i tre attori principali (De Niro, Pacino e Joe Pesci), hanno richiesto una post-produzione più duratura del solito. Il lungometraggio ha debuttato al New York Film Festival lo scorso settembre, per poi arrivare in Europa tramite il London Film Festival, il Festival Lumière di Lione e la Festa del Cinema di Roma, in tutti e tre i casi con Scorsese presente. A partire dal primo novembre sarà disponibile nelle sale su scala mondiale, con date diverse a seconda dei vari paesi, e in alcuni casi - come negli Stati Uniti - sarà in sala anche in contemporanea con il debutto su Netflix, il 27 novembre.