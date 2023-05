The Idol, Lily-Rose Depp nuda fa scandalo, ma il cast la difende: 'Da quando la nudità è una brutta cosa?'

Il cast di The Idol si stringe attorno a Lily-Rose Depp, 'scandalosa' in The Idol nei panni di una popstar senza freni.

Dopo mesi di polemiche e voci, The Idol ha fatto il suo debutto a Cannes 2023. I primi due episodi della nuova serie firmata dall'autore di Euphoria Sam Levinson sono stati mostrati al pubblico del festival, accompagnati dalle star dello show Lily-Rose Depp e The Weeknd. E proprio la giovane figlia di Johnny Depp ha fatto discutere per le numerose scene di nudo e di sesso esplicito che la vedono protagonista, ma il cast della serie è sceso in campo per difenderla.

"The Weeknd e The Idol di Sam Levinson, con Lily-Rose Depp, interpretano una sordida fantasia maschile", recita il titolo di Variety. "Lily-Rose Depp e The Weeknd in una serie HBO più regressiva che trasgressiva", ha scritto l'Hollywood Reporter.

The Idol, Lily-Rose Depp e The Weeknd a Cannes 2023: "Tutte le popstar puntano sul sesso"

Perché la nudità dovrebbe essere qualcosa di brutto?

The Idol: un primo piano di Lily-Rose Depp a Cannes 2023

L'attrice di The Idol Jane Adams respinge le prime critiche definendole "solo chiacchiericcio" a Yahoo Entertainment e chiede "Perché la nudità dovrebbe essere una brutta cosa? Di cosa parlano le persone? Non capisco. Non credo nemmeno che la mentalità sia questa. Mi sembra falsa, questo scandalo e questo aggrapparsi a un'attrice nuda che è bellissima. Quand'è che è il nudo diventato oltraggioso?"

Adams ha aggiunto: "Quando ero giovane, vorrei averne fatto di più. Ho fatto film in cui corro in giro mezza nuda. Non capisco le polemiche. È una serie tv, per amor di Dio."

The Idol, The Weeknd sulle riprese aggiuntive: "Ho sacrificato la mia salute"

Lily-Rose Depp, popstar in crisi di nervi

The Idol: una foto della serie TV

In The Idol Lily-Rose Depp interpreta la pop star Jocelyn, determinata a rilanciare la sua carriera dopo un esaurimento nervoso seguito alla morte della madre. La ragazza si lega a Tedros, interpretato dal co-creatore dello show Abel "The Weeknd" Tesfaye, un affascinante proprietario di un nightclub che guida anche un culto. Jane Adams ha un ruolo di supporto nei panni di Nikki, una spietata dirigente di un'etichetta discografica che lavora con Jocelyn. Nei primi due episodi, molte delle scene di Adams sono con Depp, per cui ha solo parole entusaistiche:

"È una delle migliori attrici con cui abbia mai lavorato", afferma Jane Adams, definendo la figlia di Johnny Depp "una vera forza della natura in grado fare qualsiasi cosa".

Qui trovate la nostra recensione di The Idol, che sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 5 giugno.