The Idol: chi c'è dietro i 491 account sospetti che hanno dato cinque stelle allo show su Rotten Tomatoes?

Il mistero dei 491 account che hanno dato cinque stelle a The Idol si infittisce e Rolling Stone indaga per capire chi si celi dietro gli estimatori di una delle serie più contestate del piccolo schermo.

The Idol si è conclusa con un finale controverso, in linea con la coda di polemiche che hanno accompagnato la serie HBO fin dal suo esordio. Ma a incuriosire, in una pioggia di critiche, sono i 491 account account su Rotten Tomatoes che danno cinque stelle allo show tanto che c'è chi addirittura ipotizza che facciano capo a un'unica persona.

The Idol, che dopo la messa in onda su Sky è disponibile in streaming su NOW, sembra aver deluso non pochi spettatori e c'è chi ha descritto lo show come "noioso" e addirittura "terribile". Potere scoprire il nostro giudizio sullo show esplorando la recensione del finale di The Idol.

The Idol: una foto della serie TV

Bersaglio delle critiche è stata soprattutto la scena di sesso tra Lily-Rose Depp e The Weeknd che conclude il secondo episodio, divenuta virale dopo essere stata etichettata come "la peggiore scena di sesso nella storia" e spingendo GQ a chiedersi: "Qualcuno coinvolto in questo show ha mai fatto sesso?"

Avendo polarizzato i giudizi del pubblico, non sorprende che l'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes veda diverse valutazioni che danno una sola stella su cinque. Nonostante la media davvero bassa basso, il punteggio del pubblico è superiore di quasi il 20% rispetto a quello della critica, cosa che ha spinto Rolling Stone, protagonista di un attacco alla serie HBO ben prima della sua uscita, a indagare.

Il mistero delle cinque stelline su Rotten Tomatoes

In un report pubblicato giorni fa, Rolling Stone ha rivelato che c'erano 500 recensioni del pubblico che davano 5 stelle a The Idol, ma solo nove provenivano da utenti che avevano precedentemente valutato altre serie sul sito web. L'articolo riassume: "Il 98% delle recensioni entusiastiche proveniva da utenti che pubblicavano la loro prima recensione su Rotten Tomatoes".

The Idol: Abel “The Weeknd” Tesfaye in una scena

Il report rivela anche che "la maggior parte delle recensioni positive proviene da un afflusso di recensori debuttanti nei primi quattro giorni della premiere del 4 giugno", chiarendo che "non sono state trovate paragonando The Idol con The Last of Us, un altro popolare programma della HBO".

Inutile dire che questo articolo ha spinto i lettori a speculare sulla provenienza di quelle 500 recensioni positive. Discutendo della questione su un forum di Reddit, un utente ha scritto scherzosamente: "The Weeknd e i suoi 490 account alternativi". Un altro ha aggiunto: "Il 98% di quel 98% era la mamma di The Weeknd con account falsi". Tra i commenti si legge anche "Tutto ciò che riguarda questo show è così imbarazzante". Un utente fa riferimento a Lily-Rose Depp aggiungendo: "Il controllo dei danni è reale".

Tra le possibili teorie su chi possa aver scritto le recensioni positive c'è chi indica i fan del K-pop, sostenitori di Jennie Kim delle Blackpink, che ha un ruolo di supporto nella serie. C'è anche una teoria secondo cui i fan di The Weeknd avrebbero creato account multipli per sostenere la sua impresa, mentre alcuni sono arrivati ​​​​al punto di affermare che il padre di Lily-Rose, Johnny Depp, sia coinvolto. Nel fortum si legge: "Per quanto io voglia credere che The Weeknd stia creando account falsi uno per uno per alimentare la sua vanità, scommetterei che è Jennie Stans. Come fan del Kpop, è l'unica ragione per cui mi sono preso la briga di guardare The Idol, e so che ci sono persone là fuori che hanno raggiunto il limite su Twitter e stanno cercando uno sbocco per dar voce alla loro energia" e ancora "Devo chiederlo... Il padre di Lily-Rose potrebbe aver acquistato servizi di bot per infondere fiducia a sua figlia?"