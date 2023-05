The Idol, The Weeknd sulle riprese aggiuntive: "Ho sacrificato la mia salute"

Nel corso di una recente intervista concessa a W Magazine, Abel Tesfaye aka The Weeknd ha parlato delle riprese aggiuntive necessarie a modificare radicalmente The Idol, la nuova serie HBO che lo vede protagonista insieme a Lily-Rose Depp.

Ricorderete che inizialmente Amy Seimetz (The Girlfriend Experience) aveva firmato per la regia e la produzione esecutiva dello show. Tuttavia, a metà delle riprese del progetto, la Seimetz ha abbandonato il progetto a causa di divergenze creative con Tesfaye, e con il creatore di Euphoria Sam Levinson, che ha quindi preso in carico la regia. Questo ha portato il progetto a prendere una direzione completamente diversa per la storia, con conseguenti riprese aggiuntive.

Proprio Tesfaye ha finalmente affrontato la controversia relativa a questa enorme sessione di riprese aggiuntive. Nonostante le critiche ricevute per i presunti contenuti sessuali espliciti della serie, Tesfaye si è detto fiducioso per l'impegno profuso nel processo creativo. A proposito, avete recuperato il trailer di The Idol?

"Il cinema e la televisione sono un nuovo muscolo creativo per me. Non pubblico la mia musica finché non penso che sia grandiosa. Perché questo dovrebbe essere diverso?", ha spiegato Tesfaye. "La mia abilità segreta è che non mi faccio prendere dal panico. Quando tutti intorno a me sono preoccupati, io rimango immobile. Ma sono andato nel panico quando ho perso la voce. Ho dovuto riposare, riflettere e pensare a The Weeknd e a Tedros e a tutto quello che era successo con lo show. Ho capito che avevo bisogno di sapere di aver realizzato la versione migliore di qualsiasi cosa stessi facendo".

La popstar ha continuato: "È stata una sfida rifare The Idol e, in verità, ho sacrificato la mia salute per farlo funzionare. Quindi, mettiamo che esca e che sia fottutamente orribile. So comunque di aver fatto del mio meglio".

"Da quello che ho visto, la serie è fantastica. Tutto è un rischio, ma quando hai fatto del tuo meglio, direi che hai avuto il tuo lieto fine".