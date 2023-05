The Idol, Lily-Rose Depp e The Weeknd a Cannes 2023: 'Tutte le popstar puntano sul sesso'

Sam Levinson e le sue star Lily-Rose Depp e The Weeknd smentiscono definitivamente i rumor diffusi da Rolling Stone sulla serie "torture-porn" The Idol, facendo chiarezza sui temi dello show presentato a Cannes 2023 e sull'alto tasso di sesso in esso contenuto.

A Cannes 2023 non si fa altro che parlare di The Idol. Chi nel bene, chi nel male, ma tutti sono rimasti colpiti dalla nuova serie del creatore di Euphoria Sam Levinson per HBO che sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 5 giugno. La serie, di cui si parla da mesi per i rumor sollevati da Rolling Stone sul set disfunzionale e sulle liti tra realizzatori, ma anche per l'altissimo tasso erotico e per le scene di nudo che vedono coinvolta la protagonista Lily-Rose Depp, racconta la storia di una pop star di nome Jocelyn che, in un momento di fragilità psicologica, si innamora di Tedros, un gestore di night club invischiato in una setta che ha il volto del cantante Abel Tesfaye, più noto come The Weeknd.

The Idol, Lily-Rose Depp e The Weeknd a Cannes 2023

Sorridente e luminosa, Lily-Rose Depp ci tiene a smentire le voci riguardanti i problemi sul set e ammette che "fa male leggere cose false, che non riflettono affatto la mia esperienza durante la lavorazione della serie". Interviene Sam Levinson, accusato dagli stessi rumor di atteggiamenti dispotici e mancanza di rispetto nei confronti delle sue attrici: "Sappiamo di aver realizzato una serie provocatoria. Quando mia moglie mi ha letto l'articolo di Rolling Stone l'ho guardata e le ho detto 'Questo sarà il più grande show dell'estate'. Le accuse mosse dalla rivista mi sono estranee, so chi sono. Il mio mestiere è composto dalla parte del lavoro vero e proprio e dalla gestione del personaggio che non mi attrae per niente perché sottrae energie al lavoro artistico. Io mi sento libero di scrivere ciò che voglio".

L'ambizione di essere un artista migliore al centro della serie di Sam Levinson

The Idol: un primo piano di The Weeknd a Cannes 2023

The Idol nasce dall'incontro tra Sam Levinson e l'artista canadese The Weeknd. Abel Tesfaye spiega di aver voluto realizzare "una fiaba nera ambientata nell'industria della musica. Quando ho scoperto quanto Sam ama la musica ed è coinvolto nella colonna sonora di 'Euphoria' gli ho proposto la mia idea e abbiamo deciso di usare le nostre esperienze di artisti per creare qualcosa di speciale, irriverente e divertente. Almeno, ieri qualcuno in sala ieri ha riso". Per Sam Levinson, "questo è un sogno che si realizza. Quando avevo dieci anni non conoscevo Cannes, ma conoscevo Quentin Tarantino e 'Pulp Fiction', e il fatto che avesse vinto un premio a Cannes mi ha spinto a sognare di venire qui a lungo".

The Idol: il cast al completo a Cannes 2023

Per quanto riguarda il legame con The Weeknd, "l'ho visto esibirsi all'Hollywood Bowl nel 2012 e sono rimasto impresso dalla sua performance live. Ho viaggiato con lui, ho visto la sua ambizione, la sua concentrazione, la dedizione nelle lezioni di canto, la passione nel voler dare al pubblico lo show più grandioso possibile. L'ho visto esibirsi in un grande festival. Non era l'headliner, il pubblico non era lì per lui. Dopo tre giorni erano stanchi, disidratati, volevano andare a casa, ma dopo la prima canzone li ho visti rapiti. Ho visto il suo carisma, quanto è cresciuto in dieci anni, è passato da un timido ragazzo dietro al microfono a questa star incredibile. Ed è di questo che parla 'The Idol', dell'ambizione di essere un artista migliore".

Nessun legame con Britney Spears

The Idol: un primo piano di Lily-Rose Depp a Cannes 2023

A Cannes, Abel Tesfaye ci tiene a mettere in chiaro di non avere niente in comune col personaggio che interpreta, l'oscuro Tedros, che vede piuttosto come una sorta di villain: "Per Jocelyn è un ostacolo, io sono fortunato a non aver mai incontrato nessuno come lui. Se penso a un modello possibile mi viene in mente 'Dracula', e il personaggio di Lily-Rose è la sua preda". Il cantante ammette invece di rispecchiarsi nel personaggio di Lily-Rose Depp, la pop star Jocelyn: "Ovviamente è ispirata alla mia esperienza di artista. Mi sento fortunato ad aver preso le decisioni giuste nella vita e a essere qui oggi circondato da persone di cui fido. Jocelyn è una realtà alternativa che mostra cosa sarebbe accaduto se avessi sbagliato".

The Idol: una foto della serie TV

Sam Levinson ci tiene a smentire la teoria secondo cui la vera fonte di ispirazione di The Idol sarebbe Britney Spears: "Lei è una delle pop star più grandi di tutti i tempi, ricordo la cover su Rolling Stone. All'epoca andavo alle superiori. Ma non mi interessava parlare di una star in particolare, volevo indagare sulla percezione che il mondo ha delle popstar e sulla pressione a cui sono sottoposte di continuo per compiacere il pubblico. Credo che sia una vita solitaria, la fama corrompe ed è facile circondarsi di approfittatori e adulatori. Trovo che tutto questo sia spaventoso". Cresciuta sotto i riflettori in una famiglia di superstar, Lily-Rose Depp conosce bene il prezzo della fama e non ha avuto problemi a incarnare le fragilità del suo personaggio: "Lei è sola, è triste, questo è l'effetto dello stile di vita che conduce. Sempre al centro dell'attenzione, ma nessuno la conosce realmente. Con lo show abbiamo provato a scavare sotto la superficie di un fenomeno a cui assistiamo di continuo. Per Jocelyn mi sono ispirata a dive come Gene Tierney, Jeanne Moreau, Lauren Bacall o a Sharon Stone in 'Basic Instinct', consapevoli di provocare disagio negli altri, ma che non avevano nessuna intenzione di scendere a compromessi".

La realtà permea la finzione

The Idol: The Weeknd e Lily Rose Depp in una scena

E a quanto riferito dalle prime reazioni a The Idol, a provocare il disagio sono le scene di sesso esplicite presenti in abbondanza. Ma come specifica Sam Levinson, "viviamo in un mondo sessualizzato. Non posso parlare per gli altri paesi, ma negli USA l'influenza della pornografia sulla psiche dei giovani è forte. Lo vediamo nel pop, che riflette il ventre di internet. Con Lily abbiamo parlato a lungo di come la sessualità sia parte integrante del personaggio. Rischi di sottovalutarlo dato che non sai perché si comporta così, ma al tempo stesso è ciò che attrae le persone. E oggi quasi ogni popstar punta sul sesso". Lily-Rose Depp appare perfettamente a suo agio con questo aspetto del suo personaggio e chiarisce: "Jocelyn è una performer in ogni aspetto della vita, non solo in quello professionale. Il modo in cui si veste ci vuol dire qualcosa tutto il tempo, invia dei messaggi chiari".

The Idol: una foto della serie TV

Sia Depp che The Weekend confermano il loro coinvolgimento della creazione dei personaggi e nella loro evoluzione e ribadiscono di aver riposto la loro fiducia in Sam Levinson. D'altronde lo stesso creatore di The Idol ammette di aver chiesto un atto di fiducia a tutto il suo cast che comprende Hank Azaria, Jane Adams, Da'Vine Joy Randolph, Elizabeth Berkley e la compianta Anne Heche: "Ho chiesto agli attori di accettare lo show prima di ultimare la sceneggiatura. Non avevo niente da far leggere, ma ho detto loro 'Se ti fidi lo faremo insieme'. In qualche modo questa spontaneità ha permesso alla realtà di entrare nella storia, dando una spinta di realismo allo show".