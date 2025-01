Lily-Rose Depp difende Sam Levinson dalle polemiche su The Idol

Lily-Rose Depp è tornata a parlare della sua esperienza lavorativa con Sam Levinson per The Idol della HBO, difendendo il regista dalle critiche ricevute. Durante un'intervista al podcast Happy Sad Confused, l'attrice ha risposto alle polemiche che hanno seguito la messa in onda della serie, considerata controversa e accolta negativamente sia dal pubblico che dalla critica.

Le parole di Lily-Rose Depp

Depp, che ha interpretato la pop star emergente Jocelyn, ha spiegato che Levinson aveva sempre previsto che The Idol avrebbe suscitato discussioni, ma che, nonostante ciò, ha scelto di proseguire nel progetto, spinto dal suo forte interesse per una narrazione così audace.

The Idol: una foto della serie TV

"Credo che la cosa peggiore sia stata sentire critiche su Sam, che è un mio grande amico e una persona che considero parte della mia famiglia", ha dichiarato Depp. "Io e Ashley, sua moglie, che è anche produttrice dello show, siamo molto legati. Sono persone meravigliose, incredibili e gentili che mi hanno preso sotto la loro ala protettrice".

Nonostante le difficoltà e l'uscita improvvisa della regista Amy Seimetz, che ha contribuito a una serie di cambiamenti, tra cui la riduzione degli episodi a soli cinque, Depp ha sottolineato che l'unica parte negativa dell'esperienza è stata la gente che parlava male di Levinson. "Le cose che dicevano su di lui, in particolare come regista, non avevano niente a che fare con la realtà, almeno con la mia esperienza personale di lavoro con lui. È stato davvero triste. Non vorresti mai che qualcuno parlasse male del tuo amico".

The Idol: una foto della serie TV

L'attrice ha poi rivelato di aver amato la serie e il suo personaggio, affermando di essere orgogliosa di aver affrontato le critiche senza arrendersi. "È stato un periodo della mia vita in cui ho imparato tanto. Sono stata messa alla prova fuori dalla mia zona di comfort, in modo positivo, e mi ha fatto crescere tantissimo. Per questo lo considererò sempre uno dei momenti più speciali della mia vita", ha concluso Lily-Rose Depp.

The Idol racconta la storia di Jocelyn, interpretata dalla Depp, una pop star che si lega sentimentalmente a un guru del self-help (interpretato da The Weeknd) dopo un esaurimento nervoso che minaccia la sua carriera. Nonostante l'uscita di scena di Seimetz e la successiva cancellazione della serie, The Idol ha lasciato il segno per la sua visione provocatoria e la sua narrazione audace.