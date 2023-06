The Idol, Lily-Rose Depp difende le scene più spinte dello show: 'Sono volute, non ho paura del sesso'

Lily-Rose Depp ammette di non essere interessata alle storie puritane e specifica che il sesso e la nudità in The Idol erano voluti fin dall'inizio per creare un'opera d'arte divisiva.

Lily-Rose Depp specifica che la nudità e il sesso grafico in The Idol sono "davvero intenzionali" e non si è mai sentita a disagio a spogliarsi sul set per filmare le numerose scene di sesso della serie. L'attrice, figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis, torna a rispondere alle critiche sollevate per via delle scene esplicite presenti nello show, che sta concludersi con la quinta e ultima puntata.

Lily-Rose Depp è al centro delle scene più audaci dello show nei panni del personaggio principale, una pop star di nome Jocelyn che, in un momento di debolezza, finisce sotto l'influenza di un sinistro proprietario di un nightclub (Abel "The Weeknd" Tesfaye).

"Per me, il personaggio, lo show e il suo arco narrativo sono stati davvero frutto di una collaborazione", ha recentemente dichiarato Depp a Vogue Australia. "Sappiamo che stiamo realizzando qualcosa di provocatorio, è qualcosa che sapevo di voler fare fin dall'inizio. Non sono mai stata interessata a fare qualcosa di puritano. Va bene se questa serie non è per tutti, penso che tutta la migliore arte sia polarizzante".

The Idol: una foto della serie TV

The Idol: la serie è stata cancellata dopo due episodi? La risposta di HBO

L'attrice 23enne rassicura: "Onestamente, non mi sono mai sentita più rispettata e più sicura su un set. E penso che la fiducia che tutti abbiamo costruito l'uno con l'altro possa creare un set davvero sicuro. Quindi, quando si tratta della nudità e della natura audace del ruolo, era davvero intenzionale. Questo è stato davvero importante per me, è qualcosa che ero entusiasta di fare. Non ne ho paura. Penso che viviamo in un mondo altamente sessualizzato e che sia una cosa interessante da esplorare".

Qui trovate la recensione di The Idol, la serie va in onda in Italia su Sky e in streaming su NOW.