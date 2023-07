The Idol, il finale e le critiche degli spettatori: 'La peggior cag*ta di sempre'

Il pubblico ha reagito al finale della prima stagione di The Idol: la serie HBO con Lily-Rose Depp e The Weeknd è stata letteralmente distrutta dagli spettatori.

Le reazioni del pubblico al finale della prima stagione di The Idol sono state molto forti, con uno spettatore che lo ha definito "la cosa più brutta che abbia mai visto" e altri che si sono spinti fino a scrivere le seguenti parole: "Il finale della prima stagione è la peggior cag*ta di sempre".

Creato da Sam Levinson, il genio creativo di Euphoria, il nuovo show di HBO segue la vita di Jocelyn, una pop star profondamente turbata interpretata da Lily-Rose Depp. Nel corso della serie, Jocelyn sviluppa un rapporto complesso e tumultuoso con Tedros, impresario di un locale notturno, guru del self-help e leader di una setta, interpretato da The Weeknd. Purtroppo, dal suo debutto il 4 giugno, The Idol è stato accolto con alcune delle critiche e delle recensioni più negative nella storia di HBO.

The Idol: una foto della serie TV

Già prima della sua messa in onda, la serie è stata oggetto di pesanti critiche, essendo stata definita "uno show sadico" e accusata di addentrarsi in territori macabri. Lo show ha debuttato al Festival di Cannes e da allora non ha fatto altro che continuare a suscitare reazioni scandalose e, cosa ben peggiore, critiche devastanti.

Al momento, The Idol detiene il triste primato delle peggiori recensioni di tutte le produzioni HBO, con un misero punteggio del 22 percento su Rotten Tomatoes. Il punteggio del pubblico è leggermente migliore, attestandosi intorno al 40 percento al momento della stesura di questo articolo. Le critiche degli spettatori non si limitano al finale della prima stagione, bensì riguardano l'intera serie per la sua rappresentazione della relazione abusiva e sessualmente oscura tra Jocelyn e Tedros.