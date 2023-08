The Idol: la controversa serie con Lily-Rose Depp e The Weeknd è stata cancellata

HBO ha annunciato di aver cancellato la serie The Idol, il progetto di Sam Levinson con Lily-Rose Depp e The Weeknd, dopo una sola stagione.

The Idol, la controversa serie con protagonisti Lily-Rose Depp e Abel Tesfaye, è stata cancellata dopo una sola stagione.

Il progetto ideato da Sam Levinson, andato in onda in Italia su Sky e in streaming su NOW, si è quindi concluso dopo solo cinque puntate.

L'annuncio

HBO ha annunciato con un comunicato: "The Idol è stato uno dei programmi originali più provocatori di HBO e siamo felici della forte risposta del pubblico. Dopo lunghe considerazioni e averci pensato attentamente, HBO, e i creatori e i produttori, hanno deciso di non proseguire con una seconda stagione. Siamo grati nei confronti dei creatori, del cast e della troupe per il loro incredibile lavoro".

L'accoglienza su Rotten Tomatoes non era stata delle migliori, fermandosi a quota 19% di recensioni positive, mentre gli ascolti sugli schermi non hanno mai raggiunto quota 1 milione, pur aumentando significativamente grazie ai dati delle visualizzazioni in streaming.

The Idol, la recensione del finale: Cappuccetto Rosso, il Lupo e il Cacciatore

La serie

Dopo che un esaurimento nervoso ha fatto deragliare il suo ultimo tour, Jocelyn (Lily-Rose Depp) è decisa a rivendicare lo status che le spetta, quello di più grande e sexy popstar d'America. A riaccendere le sue passioni è Tedros (Abel "The Weeknd" Tesfaye), impresario di nightclub dal passato sordido. Il suo risveglio romantico la porterà a nuove gloriose vette o la farà precipitare nelle profondità più oscure della sua anima?

Il cast includeva Abel "The Weeknd" Tesfaye, Lily-Rose Depp, Troye Sivan. E vede la partecipazione anche di Dan Levy, Da'Vine Joy Randolph, Eli Roth, Hari Nef, Jane Adams, Jennie Ruby Jane, Mike Dean, Moses Sumney, Rachel Sennott, Ramsey, Suzanna Son e Hank Azaria.