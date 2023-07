The Idol: la frecciata a Kanye West, 'che ha deciso di seguire Hitler', nel finale

Il finale di The Idol si fa beffe di Kanye West per aver seguito Hitler, lo stravagante rapper diviene bersaglio della serie HBO.

Le dichiarazioni antisemite di Kanye West sono divenute bersaglio dell'ironia di Sam Levinson nel finale della controversa serie HBO The Idol, andato in onda su Sky e disponibile in streaming su NOW.

Le dichiarazioni e i comportamenti discutibili di Kanye West non sono certo una novità. Lo scorso dicembre, durante un'apparizione nello show del famoso cospirazionista Alex Jones, InfoWars, il rapper di Flashing Lights ha dichiarato: "Mi piace Hitler. Anche loro hanno fatto cose buone, dobbiamo smetterla di insultare i nazisti tutto il tempo".

Come rivela la nostra recensione del quinto e ultimo episodio di The Idol, la popstar Jocelyn (Lily-Rose Depp) si esibisce per il suo team. Mentre osservano l'esibizione ad alto tasso erotico, il rappresentante di Live Nation Andrew Finkelstein (Eli Roth) chiede informazioni al co-manager di Jocelyn, Chaim (Hank Azaria), sul suo stato di salute mentale.

"Questo è ciò che spinge i culi a riempire le arene", spiega Chaim rassicurando Andrew, che risponde "Sai, il fottuto Kanye stava riempiendo le arene finché non ha deciso di iniziare a seguire Adolf Hitler".

The Idol, firmata dal creatore di Euphoria Sam Levinson e da Abel "The Weeknd" Tesfaye, ha polarizzato gli spettatori con abbondanza di sesso, nudità e scene scabrose. Ma la protagonista Lily-Rose Depp ha difeso le scene più spinte dello show spiegando che erano volute per scandalizzare e far discutere il pubblico.