The Idol si conclude una settimana prima del previsto, ecco perché è stata ridotta a 5 episodi

The Idol si concluderà prima del previsto. Il quinto episodio, intitolato Jocelyn Forever, in onda la prossima settimana su Sky Atlantic e in streaming su NOW per il pubblico italiano, sarà anche il finale di stagione per la serie. In origine la prima stagione prevedeva sei episodi, ma a quanto pare Sam Levinson avrebbe fatto delle modifiche alla storia in modo tale da chiuderla in anticipo.

Anche se i rappresentati di HBO hanno rifiutato di commentare la scelta, una fonte anonima avrebbe dichiarato a TVLine: "La stagione si è conclusa con cinque episodi dopo i cambiamenti significativi apportati da Sam Levinson. Tutto è stato detto, la nuova storia ha finito per richiedere solo cinque episodi."

The Idol, Lily-Rose Depp: "Sul set stavo alla larga da The Weeknd, ma nessuno ha perso la testa"

Gli scandali di The Idol

The Idol: una foto della serie TV

Qui trovate la recensione di The Idol. La serie interpretata da Lily-Rose Depp nei panni di una star del pop che cade sotto l'incantesimo di un proprietario di club interpretato da The Weeknd è stata oggetto di polemiche sin da prima ancora che fosse presentata in anteprima, con un esplosivo articolo di Rolling Stone che descriveva in dettaglio le turbolenze dietro le quinte, tra cui l'uscita di scena della regista originale Amy Seimetz, e le accuse di creare "porno tortura sessuale" rivolte ai co-creatori Sam Levinson (Euphoria) e The Weeknd. The Idol è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes prima di debuttare su HBO all'inizio di questo mese.

Le voci di una cancellazione di The Idol da parte della HBO dopo soli due episodi è stata smentita dopo che il New York Post aveva riportato la notizia aggiungendo: "Questo non è mai stato pensato per essere uno show di lunga durata, è sempre stato... una serie limitata". HBO ha twittato una smentita dichiarando: "È stato riportato erroneamente che è stata presa una decisione su una seconda stagione di The Idol. Non è così e non vediamo l'ora di condividere con voi il prossimo episodio domenica sera".