The Idol: la serie è stata cancellata dopo due episodi? La risposta di HBO

Nuovi aggiornamenti sulla possibile cancellazione della serie scandalo The Idol, con Lily-Rose Depp e Abel 'The Weeknd' Tesfaye.

Non si placano le polemiche attorno a The Idol, la serie "scandalo" che ha debuttato in anteprima al Festival di Cannes 2023. Dopo la ricezione controversa da parte del pubblico, si era diffusa in rete un'indiscrezione secondo cui la serie sarebbe stata cancellata dopo soli due episodi. A mettere a tacere il rumor ci ha pensato direttamente HBO sui social.

"Di recente è stata riportato in maniera non corretta che sia stata presa una decisione sulla seconda stagione di The Idol. Non è così e non vediamo l'ora di condividere con voi il prossimo episodio dello show questa domenica" ha scritto HBO su Twitter.

A marzo, Rolling Stone aveva pubblicato un articolo contro The Idol in cui si accusava la produzione di essere andata "selvaggiamente, disgustosamente fuori dai binari" a causa di un ambiente tossico e di scontri creativi. Versione negata dai suoi protagonisti e dalla stessa HBO.

Di cosa parla The Idol?

Come svela la nostra recensione di The Idol, dopo che un esaurimento nervoso ha fatto deragliare il suo ultimo tour, Jocelyn (Lily-Rose Depp) è decisa a riconquistare lo status che le spetta, quello di più grande e sexy popstar d'America. A riaccendere le sue passioni è Tedros (Abel "The Weeknd" Tesfaye), impresario di nightclub dal passato sordido. Il suo risveglio romantico la porterà a nuove gloriose vette o la farà precipitare nelle profondità più oscure della sua anima?

La serie, co-creata da Sam Levinson (Euphoria), è disponibile in Italia on demand su Sky e in streaming su NOW.