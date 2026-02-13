The Hunt for Gollum: la trama leaked rivela il destino di Smeagol prima di Frodo

Nuove anticipazioni in arrivo per i nostalgici de Il signore degli anelli sul grande schermo. Cresce l'attesa per il nuovo capitolo del franchise, The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, che vedrà Andy Serkis impegnato davanti e dietro la macchina da presa. Scritto da Philippa Boyens e Fran Walsh insieme a Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou, The Hunt for Gollum fungerà da prequel della trilogia de Il Signore degli Anelli.

Nuovi dettagli sulla sorte dei personaggi, e in particolare di Smeagol, sarebbero stati anticipati da una recente sinossi leaked trapelata in rete.

Ian McKellen nei panni di Gandalf in un scena de Il signore degli anelli

Che cosa ha rivelato la sinossi leaked sui personaggi di The Hunt for Gollum?

TheOneRing.net ha condiviso una sinossi trapelata per Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, rivelando diversi dettagli chiave sul prequel che riportiamo di seguito.

Prima della Compagnia dell'Anello, l'ossessione di una creatura è la chiave per la sopravvivenza della Terra di Mezzo, o per la sua fine. Ne Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, incontriamo il giovane Sméagol, un outsider attratto da cianfrusaglie e malizia, molto prima che l'Unico Anello lo consumasse e iniziasse la sua tragica trasformazione nel lacerato Gollum. Con l'anello perso e portato via da Bilbo Baggins, Gollum si ritrova costretto a lasciare la sua caverna per cercare il suo "tessoro".

Gandalf il Grigio chiama Aragorn, ancora noto come Grampasso, per rintracciare l'inafferrabile creatura la cui conoscenza della posizione dell'anello potrebbe far pendere la bilancia a favore dell'Oscuro Signore Sauron. Ambientato nel periodo oscuro tra la scomparsa di Bilbo nel giorno del suo compleanno e la formazione della Compagnia, questo pericoloso viaggio attraverso gli angoli più oscuri della Terra di Mezzo rivela verità inedite, mette alla prova la determinazione del suo futuro re ed esplora la storia passata di Gollum, uno dei personaggi più enigmatici di Tolkien.

Elijah Wood, nei panni di frodo, si imbatte nell'Unico Anello

Chi tornerà nel nuovo capitolo de Il signore degli anelli?

Come anticipato in precedenza, dopo le trilogie su Il signore degli anelli e The Hobbit, Peter Jackson parteciperà a The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum unicamente in veste di produttore. L'idea alla base del progetto è quell di rilanciare il franchise cinematografico ispirato a Tolkien con una nuova ondata di racconti rivolti al grande schermo.

Per quanto riguarda il cast, Andy Serkis tornerà a interpretare Smeagol/Gollum con l'aiuto della motion capture mentre Sir Ian McKellen ha confermato il ritorno nei panni di Gandalf. Pur avendo espresso il suo entusiasmo per il progetto, Elijah Wood non si è sbilanciato su un suo ritorno nei panni di Frodo anche se si è detto possibilista, mentre Viggo Mortensen ha smentito il ritorno nei panni di Aragorn. Il personaggio verrà "ringiovanito" e la produzione è già alla ricerca dell'attore perfetto a cui affidare il ruolo.

Come cambierà il personaggio di Gollum?

A giudicare dalla trama diffusa in rete, conosceremo a fondo il giovane Sméagol prima che si imbatta nell'Unico Anello, diventandone schiavo Da lì in poi, la storia si concentrerà sulla caccia di Gollum da parte di Aragorn che si svolgerà nel periodo compreso tra la morte di Bilbo e la formazione della Compagnia dell'Anello.

Probabilmente, come suggerisce sffgazette.com, anche Bilbo Baggins potrebbe comparire nel film prima della sua morte. Resta da capire chi lo interpreterà, visto che Ian Holm, che ne veste i panni nella trilogia di Peter Jackson, è scomparso nel 2020. Chissà se Martin Freeman, che ne ha interpretato una versione più giovane nei film de Lo Hobbit, tornerà a vestirne i panni in questa versione "invecchiata".

L'arrivo al cinema di The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum è previsto per il dicembre 2027.