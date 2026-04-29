Il Signore degli Anelli, Anya Taylor-Joy è la protagonista segreta di La caccia a Gollum?

Secondo un nuovo rumor, l'attrice sarebbe in realtà la vera protagonista del film prequel di Andy Serkis e i fan insistono che potrebbe interpretare un ruolo molto noto della saga

La Warner Bros. ha svelato il cast de Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum alla recente CinemaCon.

Tuttavia, non è stata fatta alcuna menzione di Anya Taylor-Joy, protagonista di Furiosa: A Mad Max Saga, nonostante le voci secondo cui avrebbe interpretato la protagonista femminile del prequel.

Furiosa: A Mad Max Saga - Anya Taylor-Joy in una scena tratta dal film

Svelato il ruolo di Anya Taylor-Joy?

L'ultimo aggiornamento al riguardo arriva dal noto scooper di settore Daniel Richtman (tramite SFFGazette.com), il quale sostiene che l'attrice interpreterà un personaggio di nome Seren.

Nessuno con quel nome compare nei romanzi di J. R. R. Tolkien, il che suggerisce che si tratti di un altro personaggio di nuova creazione ideato appositamente per Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum. Al momento, Richtman non è sicuro al 100% che Taylor-Joy sia ancora coinvolta nel progetto, il che potrebbe spiegare perché non sia stata annunciata insieme al resto del cast.

A prescindere da chi interpreti questo ruolo, molti fan continuano a essere convinti che "Seren" sia in realtà un alter ego di Arwen, la figlia mezzelfa di Elrond, interpretata da Liv Tyler nella trilogia originale de Il Signore degli Anelli.

Il ritorno del Re: un'immagine di Sméagol

La caccia a Gollum, il cast annunciato finora

Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum vede protagonisti Andy Serkis nel ruolo di Smeagol/Gollum, Sir Ian McKellen nel ruolo di Gandalf, Elijah Wood nel ruolo di Frodo Baggins, Lee Pace nel ruolo di Thranduil, Jamie Dornan nel ruolo di Granpasso, alias Aragorn, Leo Woodall nel ruolo di Halvard e Kate Winslet nel ruolo di Marigol.

La storia approfondisce il passato di Gollum, in un'epoca in cui era conosciuto come un giovane ragazzo Stoor di nome Sméagol. "In entrambe le trilogie, uno dei tratti distintivi dei film sulla Terra di Mezzo è sempre stato il formidabile cast di talenti che ha interpretato ogni ruolo", ha dichiarato in precedenza Serkis. "La caccia a Gollum prosegue questa tradizione, e sono lieto di annunciare il ritorno di due degli attori più amati della Terra di Mezzo, insieme ad alcuni nuovi volti di eccezionale talento che entrano a far parte del mondo di Tolkien".

Quando esce il nuovo film de Il Signore degli Anelli

Il nuovo film della saga, Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum, diretto e interpretato da Andy Serkis, è attualmente previsto in uscita nelle sale il 17 dicembre 2027, mantenendo la tradizione natalizia dei precedenti capitoli della Terra di Mezzo e segnando il ritorno al cinema dell'universo creato da J.R.R. Tolkien.