Il Signore degli Anelli, Elijah Wood è entusiasta per i ritorni nella saga grazie a The Hunt for Gollum

L'interprete di Frodo Baggins ha condiviso il suo entusiasmo per il nuovo film che sarà diretto e interpretato da Andy Serkis.

Elijah Wood ha parlato del nuovo film della saga Il Signore degli Anelli intitolato The Hunt for Gollum che verrà diretto da Andy Serkis.

L'interprete di Frodo Baggins nei lungometraggi diretti da Peter Jackson ha infatti svelato di aver potuto leggere la sceneggiatura, condividendo inoltre la propria opinione.

I commenti di Wood su The Hunt For Gollum

In occasione della sua partecipazione all'evento DesertCon che si è svolto in Messico, Elijah Wood ha dichiarato: "L'ho letto ed è davvero buono. Quello che mi entusiasma è che si tratta realmente di riunire il gruppo di creativi. La mente dietro Il Signore degli Anelli: Fran, Peter Philippa, sono tutti coinvolti in modo attivo".

L'attore ha quindi continuato a parlare di The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum ribadendo che nella produzione sono coinvolti anche gli stessi scenografi che hanno portato al successo i precedenti film tratti dai romanzi di J.R.R. Tolkien. Le riprese si svolgeranno in Nuova Zelanda e Wood ha ribadito: "Ci sono così tante persone coinvolte che sono state una parte importante de Il Signore degli Anelli. Ne sono davvero entusiasta. Provo la sensazione che sia come fare ripartire quella vecchia macchina e con tutte le persone giuste. Sono davvero entusiasta e sarà realmente divertente".

I primi dettagli sul film

Il nuovo film che sarà diretto da Andy Serkis, che ha recentemente svelato qualche Iaggiornamento sul progetto, e seguirà Gandalf durante la missione che lo vede impegnato nel tentativo di trovare Gollum, che potrebbe aver condiviso dei segreti sull'Unico Anello con Sauron.

Il regista sarà impegnato anche come protagonista riprendendo il ruolo di Gollum. Oltre a Elijah Wood nel cast ci sarà anche Ian McKellen nella parte di Gandalf.

Warner Bros ha recentemente posticipato l'uscita del film nelle sale al dicembre 2027, mentre le riprese inizieranno in Nuova Zelanda nei primi mesi del 2026.

Secondo alcune indiscrezioni sul set potrebbero essere coinvolti anche Viggo Mortensen e Liv Tyler, interpreti di Aragorn e Arwen, considerando che tra le pagine dell'opera di Tolkien si parla di come proprio Aragorn aiuti Gandalf a rintracciare Gollum.