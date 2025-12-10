Viggo Mortensen non tornerà in The Hunt For Gollum: Aragorn verrà "ringiovanito"

Il lungo corteggiamento dei produttori del nuovo capitolo della saga de Il signore degli anelli a Viggo Mortensen si è concluso con un nulla di fatto, il nuovo Aragorn sarà più giovane.

Dopo un periodo di silenzio si torna a parlare del prossimo film di Andy Serkis, The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum con una notizia che scontenterà i fan di Viggo Mortensen. L'attore non tornerà nei panni di Aragorn e la produzione si avvia a cercare un interprete più giovane per l'eroico personaggio.

A che punto è il casting per il nuovo capitolo della saga fantasy che riporterà il pubblico nella Terra di Mezzo? Molte star del franchise originale, da Ian McKellen a Elijah Wood, da Sean Bean a Orlando Bloom, si sono rese disponibili per fare ritorno nei rispettivi ruoli, mentre Viggo Mortensen, a quanto pare, avrebbe fatto una scelta diversa.

Knight Edge Media ha confermato le indiscrezioni che vorrebbero la produzione alla ricerca di un interprete più giovane per il ruolo di Aragorn.

Liv Tyler e Viggo Mortensen in una scena de Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello

Aragorn ringiovanito in GCI? Una possibilità

In un primo tempo lo studio, che puntava al ritorno di Viggo Mortensen nel ruolo di Aragorn aveva optato per utilizzare le tecniche di ringiovanimento digitale sull'attore per farlo apparire più giovane.

Quando Mortensen ha cambiato idea, la produzione il regista Andy Serkis hanno lanciato un casting. L'interprete di Gollum avrebbe giù incontrato numerosi attori, ma i loro nomi per il momento non sono stati rivelati e il casting sarebbe ancora in pieno svolgimento.

Che cosa aspettarsi da The Hunt for Gollum?

Apparentemente The Hunt for Gollum sarà ambientato nell'era de La Compagnia dell'anello, poco prima che Frodo Baggins lasci la Contea per Gran Burrone. Il film inizia con Gandalf che invia Aragorn alla ricerca di Gollum.

Per quanto riguarda il possibile ritorno del cast originale, che avrà 20 anni in più rispetto ai precedenti capitoli, Philippa Boyens, tra i co-sceneggiatori del film, ha svelato di recente che Andy Serkis farà uso dell'AI e del make-up digitale per ottenere il risultato richiesto.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

The Hunt for Gollum, scritto da Fran Walsh, Philippa Boyens, Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou, potrebbe utilizzare lo stesso espediente narrativo dei precedenti capitoli della saga ispirata a Tolkien, ponendo nella cornice un personaggio più anziano che racconta la storia del suo io più giovane. È così che Ian Holm è riuscito a tornare nei panni di un anziano Bilbo Baggins, sostituito da Martin Freeman nella versione più giovane.

Oltre ad Aragorn, altri personaggi del franchise potrebbero apparire, compresi Gandalf, Frodo, Bilbo, Legolas e Re Thranduil, poiché la storia si svolge all'inizio degli eventi de La Compagnia dell'Anello. La produzione prenderà il via a maggio 2026 in Nuova Zelanda. Peter Jackson parteciperà al progetto in veste di produttore.