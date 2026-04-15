Il Signore degli Anelli: scelto il nuovo Aragorn de La caccia a Gollum, e non è Viggo Mortensen

Che Mortensen non sarebbe tornato era ormai una certezza, ma adesso il cast ufficiale del film prequel della saga è stato svelato nella sua interezza, così come il nuovo volto di Grampasso

La Terra di Mezzo è approdata a Las Vegas ieri notte, nell'ambito della presentazione della Warner Bros. alla CinemaCon. Lo studio ha svelato i nomi di diversi membri del cast del prossimo film Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum, diretto da Andy Serkis e in arrivo nelle sale l'anno prossimo.

Come era stato anticipato qualche settimana fa, Viggo Mortensen non riprenderà i panni di Aragorn in questo nuovo capitolo della saga, verosimilmente per i limiti dell'età, visto che questa storia è un prequel della saga cinematografica.

Heart of Stone: Jamie Dornan in una scena del film

Tra grandi ritorni e sorprese: svelato il nuovo Aragorn

Oltre a dirigere il film, Serkis interpreta Gollum/Smeagol, Ian McKellen torna nei panni di Gandalf, Elijah Wood torna come Frodo Baggins e Lee Pace riprende il suo ruolo di Thranduil.

Tra i nuovi arrivati nella saga ci sono Kate Winslet nel ruolo di Marigol e Leo Woodall nel ruolo di Halvard. Invece, con grande sorpresa di molti appassionati, Jamie Dornan interpreterà Grampasso, che nel romanzo originale si rivelerà in seguito essere proprio Aragorn, ruolo reso celebre nella saga cinematografica originale proprio da Mortensen.

Viggo Mortensen armato di spada in una scena de Il signore degli Anelli

Cosa racconterà La caccia a Gollum

Al centro della trama del progetto (di cui erano emerse alcune anticipazioni), basato sulle note di Tolkien pubblicate nei suoi romanzi, ci sarà Aragorn mentre è in missione per catturare Gollum prima che la creatura riveli al malvagio Sauron dove si trova il potente anello di cui era stato il custode.

Il lungometraggio, che in questo modo si colloca nei momenti immediatamente precedenti alla storia de La compagnia dell'anello, è attualmente nella fase di pre-produzione e la sceneggiatura è stata firmata da Philippa Boyen, Fran Walsh, Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou.

Quando esce al cinema il nuovo film della saga tratta da Tolkien

Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum, non uscirà nel 2026 come inizialmente si pensava. Con il passare dei mesi, infatti, la produzione ha subito alcuni ritardi e la data è stata ufficialmente spostata. Oggi sappiamo che l'uscita al cinema è prevista per il 17 dicembre 2027, quindi proprio nel periodo natalizio, seguendo la tradizione degli altri film della saga ambientati nella Terra di Mezzo.