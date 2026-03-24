The Housemaid: svelato il titolo del sequel, ecco chi affiancherà Sydney Sweeney

A sorpresa, Una di famiglia - The Housemaid si è rivelato un successo clamoroso. Inevitabile, visti 400 milioni raccolti al botteghino globale, l'arrivo di un sequel per il thriller al femminile di Paul Feig interpretato da Sydney Sweeney e Amanda Seyfried.

Nelle ultime ore sono arrivati importanti aggiornamenti sul seguito, che vede Feig riconfermato, alla regia e ora ha anche un titolo ufficiale. Inoltre una star di primo piano si aggiunge al cast del film targato Lionsgate. Si tratta di Kirsten Dunst, candidata all'Oscar e ora new entry di The Housemaid's Secret.

Sydney Sweeney e Amanda Seyfried in una scena di The Housemaid

Primi dettagli sulla trama del sequel di The Housemaid

Secondo quanto anticipato dall'Hollywood Reporter, il sequel è basato sul secondo libro della serie di Freida McFadden intitolato Nella casa dei segreti che ha come protagonista Millie Calloway (Sydney Sweeney), una domestica che inizia a lavorare per una nuova ricca coppia, occupandosi delle pulizie del loro attico in città. Quando a Millie viene impedito di vedere la sua nuova datrice di lavoro, la signora Garrick, inizia subito a nutrire sospetti sul marito e i segreti vengono a galla.

Al momento i dettagli sul nuovo film in arrivo scarsi, anche se secondo Fangoria gli indizi sul ruolo interpretato da Kirsten Dunst sono già contenuti nella descrizione. "In The Housemaid's Secret Millie ritorna", si legge, infatti "accettando un lavoro come governante per una donna che non le è mai permesso di vedere, solo per scoprire la verità dietro la porta chiusa a chiave. Una verità che minaccia di svelare segreti ben più oscuri dei suoi". Oltre a Sweeney, riconfermata come protagonista, anche Michele Morrone tornerà a vestire i panni di Enzo.

La recensione di Una di famiglia - The Housemaid ha lodato le qualità dell'irresistibile guilty pleasure che tanto successo ha avuto al botteghino. Il sequel in arrivo sarà ancora una volta diretto da Paul Feig, con la sceneggiatrice Rebecca Sonnenshine che tornerà ad adattare il secondo libro della serie di romanzi bestseller di Freida McFadden. The Housemaid's Secret è prodotto da Feig e dalla sua socia Laura Fischer, Todd Lieberman e Sweeney con i produttori esecutivi Carly Elter e Alex Young.

Una di famiglia - The Housemaid: Amanda Seyfried, Brandon Sklenar in una scena

Quali saranno i prossimi progetti di Kirsten Dunst

Per quanto riguarda Kirsten Dunst, la sua carriera sta attraversando un momento felice. Nonostante la notizia della cancellazione del nuovo film che l'avrebbe rivista diretta da Sofia Coppola, l'attrice si prepara ad apparire apparirà nel sequel di Un film Minecraft, prodotto dalla Warner Bros, e in The Entertainment System Is Down, nuovo atteso lungometraggio di Ruben Östlund in uscita nel 2027.Adesso si aggiunge l'annuncio di The Housemaid's Secret, che la vedrà molto probabilmente nei panni della misteriosa padrona di casa dove Millie trova impiego.

"È un privilegio portare sul grande schermo il nuovo capitolo di The Housemaid con Kirsten Dunst" ha dichiarato Erin Westerman, presidente del Lionsgate Motion Picture Group. "È un'icona. La sua carriera riflette una straordinaria versatilità e un'incredibile audacia. Al fianco dell'affascinante Sydney Sweeney, sarà una forza elettrizzante in un mondo in cui niente è mai come sembra."