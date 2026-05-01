Una di famiglia - The Housemaid: ecco perché in 4K UHD il morboso thriller è ancora più ambiguo

Un morboso thriller ricco di suspense e mistero nel quale il dipanarsi della storia fa sorgere crescenti dubbi su chi sia davvero la vittima e chi il carnefice. Con queste premesse, non è un caso che Una di famiglia - The Housemaid, il film basato sull'omonimo romanzo firmato da Freida McFadden e diretto da Paul Feig, dopo il buon riscontro al botteghino sia salito subito nelle prime posizioni delle classifiche di vendita appena uscito in homevideo.

Brandon Sklenar e Amanda Seyfried in una scena del film

Perché il film che può contare anche sul fascino dei protagonisti Brandon Sklenar, Amanda Seyfried e Sydney Sweeney, indubbiamente intrattiene e appassiona, tanto che grazie a Eagle Pictures è disponibile anche in un'edizione 4K UHD a due dischi (c'è anche il blu-ray) che noi abbiamo potuto analizzare. Senza dimenticare che in commercio c'è anche una sfiziosa steelbook. Il modo migliore per rivivere i colpi di scena, i segreti, i giochi di potere e la tensione psicologica che si scatenano dopo l'arrivo di una giovane domestica in una ricca famiglia e all'apparenza perfetta.

Un video 4K che cattura abilmente la tensione psicologica

L'edizione 4K UHD di Una di famiglia - The Housemaid

Il video 4K UHD di Una di famiglia - The Housemaid ha soprattutto un grande pregio, oltre a quello di essere tecnicamente impeccabile con un quadro nitidissimo: ha infatti la capacità di portare lo spettatore nell'ambiguità della situazione e fargli vivere tutti i dubbi, la tensione e gli intrighi della storia. La presentazione in 4K sul piano tecnico è come detto accattivante e riesce a descrivere bene la raffinatezza degli ambienti ricchi di particolari in cui si muovono i personaggi.

Amanda Seyfried e Sydney Sweeney in una scena di Una di famiglia - The Housemaid

Ma soprattutto le immagini sorprendono per l'abilità nel catturare tutte le incertezze, i timori e le sorprese sui volti dei protagonisti, sondandone in maniera precisa sguardi ed espressioni grazie a un dettaglio davvero incisivo. Anche il croma accompagna questo percorso con indubbia efficacia, risultando naturale ma aggiungendoci tinte più forti nei momenti di maggiore tensione con tessuti, scenografie e fonti di luce principali che risaltano sullo schermo con grande intensità, mentre dai neri solidi e profondi spiccano sempre i dettagli in ombra.

Un audio suggestivo e attento al complesso sound design

Sydney Sweeney nei panni della domestica

Per l'audio troviamo le tracce italiane e inglese in DTS HD Master Audio 5.1, capaci di risultare coinvolgenti e accompagnare le immagini nel percorso di ambiguità e tensione che caratterizza il film e che abbiamo già citato. Non siamo di fronte a un prodotto di azione (e comunque scene movimentate ce ne sono), ma il sound design è molto curato ed espressivo e quella creata dall'audio è un'atmosfera davvero suggestiva nonostante la maggior parte del film si svolga all'interno della dimora di famiglia.

Un inquietante Michele Morrone fuori dalla porta di casa

La direzionalità è davvero spiccata e piacevole per la sua precisione, ma anche gli effetti sonori ambientali contribuiscono a dare spazialità al complesso sonoro, mentre le basse frequenze vengono attivate a intermittenza durante le sequenze più dinamiche e in alcuni momenti di maggiore impatto. Il tutto è impreziosito dalla colonna sonora di Theodore Shapiro, che avvolge calda dai diffusori. Nitidi e chiari i dialoghi, su cui si basa ovviamente gran parte del film.

Gli extra: un making of di 35 minuti

Un sorridente Brandon Sklenar nasconde un segreto

Per quanto riguarda gli extra, sul disco blu-ray troviamo un solo contributo ma bello corposo, intitolato From Page to Panic: the making of di Una di famiglia. Si tratta di un dietro le quinte di ben 35 minuti, nel quale momenti di lavorazione sul set si alternano a vari interventi di cast e troupe per raccontare il processo di adattamento dal romanzo per il grande schermo, la realizzazione del film, il casting dei protagonisti, la scenografia e altre curiosità.