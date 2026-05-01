Una di famiglia - The Housemaid: ecco perché in 4K UHD il morboso thriller è ancora più ambiguo

Un morboso thriller ricco di suspense e mistero nel quale il dipanarsi della storia fa sorgere crescenti dubbi su chi sia davvero la vittima e chi il carnefice. Con queste premesse, non è un caso che Una di famiglia - The Housemaid, il film basato sull'omonimo romanzo firmato da Freida McFadden e diretto da Paul Feig, dopo il buon riscontro al botteghino sia salito subito nelle prime posizioni delle classifiche di vendita appena uscito in homevideo.
Perché il film che può contare anche sul fascino dei protagonisti Brandon Sklenar, Amanda Seyfried e Sydney Sweeney, indubbiamente intrattiene e appassiona, tanto che grazie a Eagle Pictures è disponibile anche in un'edizione 4K UHD a due dischi (c'è anche il blu-ray) che noi abbiamo potuto analizzare. Senza dimenticare che in commercio c'è anche una sfiziosa steelbook. Il modo migliore per rivivere i colpi di scena, i segreti, i giochi di potere e la tensione psicologica che si scatenano dopo l'arrivo di una giovane domestica in una ricca famiglia e all'apparenza perfetta.
Un video 4K che cattura abilmente la tensione psicologica
Il video 4K UHD di Una di famiglia - The Housemaid ha soprattutto un grande pregio, oltre a quello di essere tecnicamente impeccabile con un quadro nitidissimo: ha infatti la capacità di portare lo spettatore nell'ambiguità della situazione e fargli vivere tutti i dubbi, la tensione e gli intrighi della storia. La presentazione in 4K sul piano tecnico è come detto accattivante e riesce a descrivere bene la raffinatezza degli ambienti ricchi di particolari in cui si muovono i personaggi.
Ma soprattutto le immagini sorprendono per l'abilità nel catturare tutte le incertezze, i timori e le sorprese sui volti dei protagonisti, sondandone in maniera precisa sguardi ed espressioni grazie a un dettaglio davvero incisivo. Anche il croma accompagna questo percorso con indubbia efficacia, risultando naturale ma aggiungendoci tinte più forti nei momenti di maggiore tensione con tessuti, scenografie e fonti di luce principali che risaltano sullo schermo con grande intensità, mentre dai neri solidi e profondi spiccano sempre i dettagli in ombra.
Un audio suggestivo e attento al complesso sound design
Per l'audio troviamo le tracce italiane e inglese in DTS HD Master Audio 5.1, capaci di risultare coinvolgenti e accompagnare le immagini nel percorso di ambiguità e tensione che caratterizza il film e che abbiamo già citato. Non siamo di fronte a un prodotto di azione (e comunque scene movimentate ce ne sono), ma il sound design è molto curato ed espressivo e quella creata dall'audio è un'atmosfera davvero suggestiva nonostante la maggior parte del film si svolga all'interno della dimora di famiglia.
La direzionalità è davvero spiccata e piacevole per la sua precisione, ma anche gli effetti sonori ambientali contribuiscono a dare spazialità al complesso sonoro, mentre le basse frequenze vengono attivate a intermittenza durante le sequenze più dinamiche e in alcuni momenti di maggiore impatto. Il tutto è impreziosito dalla colonna sonora di Theodore Shapiro, che avvolge calda dai diffusori. Nitidi e chiari i dialoghi, su cui si basa ovviamente gran parte del film.
Gli extra: un making of di 35 minuti
Per quanto riguarda gli extra, sul disco blu-ray troviamo un solo contributo ma bello corposo, intitolato From Page to Panic: the making of di Una di famiglia. Si tratta di un dietro le quinte di ben 35 minuti, nel quale momenti di lavorazione sul set si alternano a vari interventi di cast e troupe per raccontare il processo di adattamento dal romanzo per il grande schermo, la realizzazione del film, il casting dei protagonisti, la scenografia e altre curiosità.